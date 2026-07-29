Die Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164) hat starke Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Der Konzern ist auf die Wiederverwertung von Reststoffen aus der Stahl- und Aluminiumindustrie spezialisiert. Er gilt als wichtiger Akteur in der Kreislaufwirtschaft. Im zweiten Quartal legte das bereinigte EBITDA um 17 Prozent auf 66 Millionen Euro zu. Damit setzte sich der positive Trend des Jahresbeginns fort und verstärkte sich sogar. Besonders auffällig ist ein Detail, das leicht übersehen wird. Denn Befesa senkt seine Verschuldung nun schon das neunte Quartal in Folge. Diese Beständigkeit sagt oft mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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