Baar - Ascom hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz gehalten, dabei jedoch die Profitabilität gesteigert und klar mehr Aufträge an Land gezogen. Die Erwartungen für das Gesamtjahr wurden bestätigt. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres stagnierten die Verkäufe bei Ascom mit 139,8 Millionen Franken (-0,1%) in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie der am Mittwoch publizierten Präsentation der Halbjahreszahlen zu entnehmen ist. Bereinigt um Währungseinflüsse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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