Die Schaeffler-Aktie musste seit ihrem Hoch im Mai bei rund 11 € deutliche Kursverluste hinnehmen. Nach dem Rücksetzer Ende Juli bis auf etwa 7 € befindet sich das Papier wieder im Erholungsmodus und notiert am Montag aktuell bei 7,40 €. Damit stellt sich die Frage: Ist ein stabiler Boden erreicht und bietet die Aktie wieder Potenzial? Mittelfristige Prognose gesenkt Am 31. Juli senkte Schaeffler seine mittelfristigen Ziele bis 2028. Auslöser waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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