The following instruments on XETRA do have their first trading 14.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.10.2025
Aktien
1 CA19260V1067 Coinbase Global Inc.
2 NO0013531616 Ace Digital A.S.
3 SE0025667033 Guldbrev Holding AB
4 FI4000592159 Posti Group Corp.
5 US1972361026 Columbia Banking System Inc.
6 MHY481251012 Knot Offshore Partners L.P.
7 IT0005450819 Mexedia S.p.A.
8 US8902608392 Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.
9 CA09629B4047 Bluesky Digital Assets Corp.
10 US3149111086 Fermi Inc.
11 CA49740R1029 Kirkland Lake Discoveries Corp.
12 US7509401086 Ralliant Corp.
13 CA69867J2048 Panther Minerals Inc.
14 VGG7223M1187 Premier African Minerals Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3192259516 Intralot Capital Luxembourg S.A.
2 XS3192259862 Intralot Capital Luxembourg S.A.
3 XS3204036696 Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C
4 AU3CB0327054 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
5 CH1484379685 Finzia Securities SARL
6 CH1478430452 Finzia Securities SARL
7 CH1216996806 Finzia Securities SARL
8 AU3CB0327070 National Australia Bank Ltd.
9 US05971V2K08 Banco de Credito del Peru S.A.
10 FR0014013G74 Caisse des Dépôts et Consignations
11 US46270CAE93 IREN Ltd.
12 XS3178780014 KIB Sukuk Ltd.
13 USU53914AB04 Light & Wonder International Inc.
14 XS3205843702 Public Property Invest ASA
15 XS3205715611 Türkiye Garanti Bankasi A.S.
16 LU3025345789 BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF
17 IE0003HV7CS6 iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Acc)
18 IE000Q0UH3Y7 iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Dist)
19 IE000UJSC3C9 iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Acc)
20 IE000BUSGFL9 iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Dist)
21 IE000O1FWAW6 iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
22 IE000WLR06P0 iShares iBonds Dec 2035 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist)
