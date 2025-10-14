Anzeige
WKN: A40EX3 | ISIN: CA09629B4047 | Ticker-Symbol: YS6
Berlin
13.10.25 | 21:52
0,048 Euro
-13,36 % -0,007
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BLUESKY DIGITAL ASSETS CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BLUESKY DIGITAL ASSETS CORP 5-Tage-Chart
Unternehmen / AktienKurs%
ACE DIGITAL AS--
BLUESKY DIGITAL ASSETS CORP0,048-13,36 %
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC25,7100,00 %
FERMI INC26,100+0,37 %
GULDBREV HOLDING AB--
KIRKLAND LAKE DISCOVERIES CORP--
KNOT OFFSHORE PARTNERS LP7,2350,00 %
MEXEDIA SPA32,000-0,62 %
POSTI GROUP OYJ--
RALLIANT CORPORATION41,8300,00 %
TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP17,500+0,57 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.