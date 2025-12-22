Mexedia S.p.A. Società Benefit (Euronext Growth Paris: ALMEX, ISIN IT0005450819) ("Mexedia" oder "Unternehmen") gibt bekannt, dass der von der GBC AG einem der führenden unabhängigen Finanzresearch-Unternehmen in Deutschland im Rahmen eines vom Emittenten gesponserten Research-Projekts erstellte Analystenbericht abgeschlossen und nun öffentlich verfügbar ist.

Der Bericht folgt auf die erneute Aufnahme der Analystenberichterstattung durch die GBC AG, die bereits zuvor vom Unternehmen bekannt gegeben wurde, und beruht ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen. Für die Inhalte, Annahmen und Schlussfolgerungen des Berichts ist ausschließlich der Analyst verantwortlich.

Der Analystenbericht der GBC AG ist auf der offiziellen Website des Unternehmens unter https://mexedia.com/en/financial-statements-and-reports/ sowie auf der Website des Analysten abrufbar.

Daniel Gilcher, Chief Financial Officer bei Mexedia S.p.A. Società Benefit, kommentiert: "Die Erstellung und Veröffentlichung des Analystenberichts durch die GBC AG ist das Ergebnis eines Prozesses mit dem Ziel, dem Markt strukturierte und unabhängige Analysen an die Hand zu geben, die den Transparenz- und Offenlegungsstandards für börsennotierte Unternehmen entsprechen."

Über Mexedia

Mexedia S.p.A. Società Benefit ist ein italienisches Unternehmen, das an der Euronext Growth Paris notiert ist und international im Telekommunikationssektor tätig ist. Das Unternehmen betreibt eine proprietäre Kommunikationsdienstleistungsplattform mit einem Geschäftsmodell, das auf betriebliche Effizienz und langfristige Nachhaltigkeit abzielt. Als Società Benefit integriert Mexedia soziale und ökologische Unternehmensziele in sein Entwicklungsmodell.

Informationen gemäß der Marktmissbrauchsverordnung

Diese Pressemitteilung wird gemäß Artikel 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) veröffentlicht. Die im Analystenbericht der GBC AG enthaltenen Informationen sind unabhängige Analysen und stellen keine Bewertungen, Prognosen oder Empfehlungen des Unternehmens dar. Mexedia übernimmt keinerlei Verantwortung für Inhalte, Annahmen oder Schlussfolgerungen des Analysten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Einschätzungen und beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von ihnen abweichen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Investition dar.

