|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AH REALTY TRUST INC
|US04208T1088
|0,14 USD
|0,1229 EUR
|AMBEV SA ADR
|US02319V1035
|0,0091 USD
|0,008 EUR
|ARLANDASTAD GROUP AB
|SE0016276851
|1,55 SEK
|0,1397 EUR
|BANK FIRST CORPORATION
|US06211J1007
|0,55 USD
|0,4831 EUR
|BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSOIRES AG
|DE0005229504
|-
|6 EUR
|BLUE CAP AG
|DE000A0JM2M1
|-
|1,6 EUR
|CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO L ...
|CNE1000002C2
|0,01 CNY
|0,0012 EUR
|COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEM ...
|BRCMIGACNPR3
|0,1043 BRL
|0,0177 EUR
|CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD
|HK1093012172
|0,15 HKD
|0,0168 EUR
|DEKUPLE SA
|FR0000062978
|-
|0,76 EUR
|DEUTSCHE ROHSTOFF AG
|DE000A0XYG76
|-
|2,25 EUR
|FLEXSTEEL INDUSTRIES INC
|US3393821034
|0,25 USD
|0,2196 EUR
|GUSHENGTANG HOLDINGS LTD
|KYG4212K1040
|0,69 HKD
|0,0773 EUR
|ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD
|IL0010818685
|0,5 USD
|0,4392 EUR
|J.JILL INC
|US46620W2017
|0,09 USD
|0,079 EUR
|KGHM POLSKA MIEDZ SA
|PLKGHM000017
|1,5 PLN
|0,3502 EUR
|NEWTEKONE INC
|US6525262035
|0,19 USD
|0,1669 EUR
|NXP SEMICONDUCTORS NV
|NL0009538784
|1,014 USD
|0,8907 EUR
|OCEANA GROUP LIMITED
|ZAE000025284
|1,1 ZAR
|0,0584 EUR
|PORSCHE AG
|DE000PAG9113
|-
|1,01 EUR
|PPC LIMITED
|ZAE000170049
|0,302 ZAR
|0,016 EUR
|REUNERT LIMITED
|ZAE000057428
|0,9 ZAR
|0,0478 EUR
|SCALES CORPORATION LIMITED
|NZSCLE0002S8
|0,125 NZD
|0,0622 EUR
|SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
|IE00BKVD2N49
|0,74 USD
|0,65 EUR
|SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD
|KYG8167W1380
|0,05 HKD
|0,0056 EUR
|SINOPHARM GROUP CO LTD ADR
|US82937K1016
|0,5095 USD
|0,4475 EUR
|STRATEC SE
|DE000STRA555
|-
|0,6 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|0,0542 USD
|0,0476 EUR
|TELKOM SA SOC LIMITED
|ZAE000044897
|2,701 ZAR
|0,1435 EUR
|TIMAH TBK
|ID1000111800
|88,189 IDR
|0,0043 EUR
|YESASIA HOLDINGS LTD
|HK0000748381
|0,1 HKD
|0,0112 EUR
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