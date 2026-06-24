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WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker-Symbol: P911
Xetra
23.06.26 | 17:35
46,450 Euro
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AH REALTY TRUST
AH REALTY TRUST INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AH REALTY TRUST INC5,795-3,09 %
AMBEV SA ADR2,740-1,44 %
ARLANDASTAD GROUP AB3,490+0,58 %
BANK FIRST CORPORATION123,00-0,81 %
BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCESSOIRES AG46,900-12,17 %
BLUE CAP AG19,950+0,50 %
CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD0,151-1,95 %
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG1,7300,00 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD0,760-1,57 %
DEKUPLE SA28,2000,00 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG81,900,00 %
FLEXSTEEL INDUSTRIES INC56,50-4,24 %
GUSHENGTANG HOLDINGS LTD2,9200,00 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD63,550,00 %
J.JILL INC12,5000,00 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA80,810,00 %
NEWTEKONE INC12,100-3,20 %
NXP SEMICONDUCTORS NV265,500,00 %
OCEANA GROUP LIMITED3,5600,00 %
PORSCHE AG46,4500,00 %
PPC LIMITED0,4300,00 %
REUNERT LIMITED3,1000,00 %
SCALES CORPORATION LIMITED3,1000,00 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC924,00+1,09 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD0,504+1,55 %
STRATEC SE17,9600,00 %
TELKOM SA SOC LIMITED3,1400,00 %
TIMAH TBK0,1700,00 %
YESASIA HOLDINGS LTD0,2920,00 %
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