Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG



24.07.2026 / 10:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG Unternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09 Anlass der Studie: H1 2026 vorläufige Zahlen, Kurzanalyse Empfehlung: Halten seit: 24.07.2026 Kursziel: € 71,83 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19.08.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

GJ-Guidance angehoben; schnellere Projektfort-schritte bedingen H1-Umsatzanstieg von 43,6% Die vorläufigen H1-Zahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) haben unsere Erwartung klar übertroffen. Hintergrund des starken Umsatzwachstums von 43,6% (auf rd. € 340 Mio.) in H1 sind u.a. schneller als erwartet abgearbeitete Großprojekte und bereits erreichte Meilensteine, deren Umsatzwirksamkeit ursprünglich erst für H2 erwartet worden war. Dementsprechend ist das EBIT mit rd. € 15 Mio. (H1 2025: € -4,3 Mio.) deutlich positiv, was nicht dem typischen Jahresmuster (starkes zweites Halbjahr) entspricht. Der Auftragseingang lag mit € 360 Mio. (H1 2025: € 309 Mio.) rd. 16,5% über dem Vorjahreswert und damit auf dem Zuwachsniveau der angehobenen Umsatzerwartung. Auch wir heben unsere Umsatzschätzung auf das Niveau der neuen Guidance an - Feinjustierungen einzelner Kostenpositionen nehmen wir ggf. nach Vorlage des Halbjahresberichtes vor. Auf Basis der neuen Zahlen ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von € 71,83. Wir bestätigen damit unser Rating "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Frequentis_20260724_KurzanalyseBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker, CEFA

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News