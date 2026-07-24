Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG
GJ-Guidance angehoben; schnellere Projektfort-schritte bedingen H1-Umsatzanstieg von 43,6%
Die vorläufigen H1-Zahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) haben unsere Erwartung klar übertroffen. Hintergrund des starken Umsatzwachstums von 43,6% (auf rd. € 340 Mio.) in H1 sind u.a. schneller als erwartet abgearbeitete Großprojekte und bereits erreichte Meilensteine, deren Umsatzwirksamkeit ursprünglich erst für H2 erwartet worden war. Dementsprechend ist das EBIT mit rd. € 15 Mio. (H1 2025: € -4,3 Mio.) deutlich positiv, was nicht dem typischen Jahresmuster (starkes zweites Halbjahr) entspricht. Der Auftragseingang lag mit € 360 Mio. (H1 2025: € 309 Mio.) rd. 16,5% über dem Vorjahreswert und damit auf dem Zuwachsniveau der angehobenen Umsatzerwartung. Auch wir heben unsere Umsatzschätzung auf das Niveau der neuen Guidance an - Feinjustierungen einzelner Kostenpositionen nehmen wir ggf. nach Vorlage des Halbjahresberichtes vor. Auf Basis der neuen Zahlen ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von € 71,83. Wir bestätigen damit unser Rating "Halten".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Frequentis_20260724_KurzanalyseBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2371296 24.07.2026 CET/CEST