DJ PTA-AFR: Frequentis AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Frequentis AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/11.08.2026/17:00 UTC+2) - Frequentis AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.frequentis.com/H1-2026_Frequentis-DE.pdf Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Kurzbeschreibung: Frequentis Halbjahresfinanzbericht 2026
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Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Regulierter Markt in Frankfurt Handelsplätze:
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(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)