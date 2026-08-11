Vielleicht hast du auch mitbekommen, dass Frequentis ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10.000 Aktien startet. Das Volumen (die Aktie notiert gerade bei 79,90 Euro) wirkt erst einmal winzig klein (über den Daumen gerechnet etwa 0,08 Prozent des Grundkapitals), der Zweck ist aber spannend: Die eigenen Aktien sollen den Vorstand langfristig an den Unternehmenserfolg binden.Was heißt das konkret für dich als Investor? Der Vorstand - und seit 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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