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Dow Jones News
13.08.2026 10:33 Uhr
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PTA-News: Frequentis AG: Die polnische Flugsicherung PANSA setzt das neue IT-basierte Sprachkommunikationssystem von FREQUENTIS ein

DJ PTA-News: Frequentis AG: Die polnische Flugsicherung PANSA setzt das neue IT-basierte Sprachkommunikationssystem von FREQUENTIS ein

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frequentis AG: Die polnische Flugsicherung PANSA setzt das neue IT-basierte Sprachkommunikationssystem von FREQUENTIS ein

Wien (pta000/13.08.2026/10:00 UTC+2)

• Auslieferung des innovativen Sprachkommunikationssystems X10 für die Flugsicherung in Polen • Das X10 unterstützt eine virtuelle Leitstellenkonfiguration und erweitert damit die Fähigkeiten von PANSAsowohl im operativen Flugverkehrsmanagement als auch im Training

Frequentis hat sein neuestes Sprachkommunikationssystem (VCS) X10 erfolgreich an die polnische Flugsicherungsbehörde PANSA (Polish Air Navigation Services Agency) ausgeliefert. Mit rund 3.000 Flügen pro Tag betreut PANSA einen der größten Lufträume Europas. Die Einführung ist ein wichtiger Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Frequentis und PANSA und unterstreicht ihr gemeinsames Engagement für Flugsicherheit und operative Resilienz im polnischen Luftraum.

Die IT-basierte X10-Plattform der nächsten Generation erweitert die Kapazitäten von PANSA zur Steuerung des Flugverkehrs in ganz Polen. Sie ermöglicht PANSA den Betrieb in einer virtuellen Zentrumsumgebung und die nahtlose Vernetzung ihrer Flugsicherungszentren. Das System verfügt über insgesamt 74 Arbeitsplätze, von denen 60 für das aktive Flugverkehrsmanagement und 14 für die Ausbildung von Fluglotsen vorgesehen sind.

"Unsere fast 30-jährige Partnerschaft mit PANSA unterstreicht unser starkes Engagement für die Flugsicherheit in Polen", sagt Reinhard Grimm, Executive Vice President ATM bei Frequentis. "Diese erfolgreiche X10-Implementierung unterstützt die Ziele von PANSA hinsichtlich Ausfallsicherheit und Gesamteffizienz auf der Grundlage einer technologisch führenden Umgebung."

Als vollständig softwarebasiertes Sprachkommunikationssystem bietet das Frequentis X10 hohe operative Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für das moderne Flugverkehrsmanagement. Sein mehrfach redundantes Design und die integrierte Cybersicherheit gewährleisten kontinuierliche Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit, während seine offene Architektur eine flexible Integration in bestehende und zukünftige IP-Netzwerkumgebungen ermöglicht.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit rund 2.900 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von rund EUR 580 Mio. und ein EBIT von rund EUR 47 Mio. erwirtschaftet (vorläufige Zahlen).

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

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Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786608000797 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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