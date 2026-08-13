Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG



13.08.2026 / 11:28 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG Unternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09 Anlass der Studie: Bericht H1/2026, Basisstudien-Update seit: 13.08.2026 Kursziel: € 76,35 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19.8.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Starkes H1 und Rekord-Auftragsbestand Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den H1-Zahlen die vorläufig gemeldeten Eckdaten bestätigt. Die zentralen Kennzahlen Umsatz (€ 342,9 Mio.;+44,8%), Auftragseingang (€ 361,7 Mio.; +17%) und Auftragsbestand (€ 835 Mio.; +9,3%) legten deutlich zu. Trotz des durch vorgezogene Projektabschlüsse (im Segment ATM) bedingten Umsatzsprungs blieb die Konzern-Book-to-Bill-Ratio über 1. Wir haben den detaillierten H1-Bericht zur Feinjustierung unserer Schätzungen im Hinblick auf einzelne Kostenpositionen genutzt. Mit einem 2026er KGV über 30 ist Frequentis zwar auf den ersten Blick optisch nicht günstig, dies übersieht jedoch die Dynamik bei den Ergebnissen und die Positionierung, die den adressierbaren Markt (aktuell € 3,8 Mrd.) deutlich wachsen lassen wird. Auf Basis des Peer-Vergleichs und der DCF-Bewertung ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von € 76,35. Wir bestätigen damit unser Rating "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Frequentis_20260813_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker, CEFA

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de



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