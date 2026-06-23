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Dienstag, 23.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
SEAS meldet US-Behörden-Compliance und plant neues Kobalt-Projekt
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WKN: A2PLC7 | ISIN: US26614N1028 | Ticker-Symbol: 6D81
Tradegate
22.06.26 | 20:28
42,010 Euro
-0,10 % -0,040
Branche
Chemie
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
DUPONT DE NEMOURS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DUPONT DE NEMOURS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,88042,23008:06
41,67041,91008:06
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BIOXYNE
BIOXYNE LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BIOXYNE LIMITED0,0500,00 %
DUPONT DE NEMOURS INC42,010-0,10 %
FRONTERA ENERGY CORPORATION9,950-3,40 %
HYDROGENPRO ASA0,088-55,42 %
MIIVO AI INC0,3070,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.