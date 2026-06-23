Das Instrument PR8 AU000000BXN6 BIOXYNE LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.06.2026

The instrument PR8 AU000000BXN6 BIOXYNE LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.06.2026 and ex capital adjustment on 24.06.2026



Das Instrument 6D81 US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.06.2026

The instrument 6D81 US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.06.2026 and ex capital adjustment on 24.06.2026



Das Instrument 3PY3 CA35905B1076 FRONTERA ENERGY CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.06.2026

The instrument 3PY3 CA35905B1076 FRONTERA ENERGY CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.06.2026 and ex capital adjustment on 24.06.2026



Das Instrument L7S CA55318L1040 MIIVO HOLDINGS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.06.2026

The instrument L7S CA55318L1040 MIIVO HOLDINGS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.06.2026 and ex capital adjustment on 24.06.2026



Das Instrument R6Z NO0010892359 HYDROGEN PRO ASA NK -,02 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.06.2026

The instrument R6Z NO0010892359 HYDROGEN PRO ASA NK -,02 EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.06.2026



Das Instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.06.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.06.2026

The instrument 1OQ1 US8629452017 STRIVE INC. PRF.A O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.06.2026 and ex capital adjustment on 24.06.2026





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