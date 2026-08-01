Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Miivo AI Inc. Der Wechsel von starren Tabellen und Masken hin zu smarten Agenten verändert die Arbeitswelt radikal. Jahrelang tippten Angestellte brav Daten in CRM- oder Buchhaltungsprogramme, um am Monatsende Berichte zu erhalten. Doch das Zeitalter der passiven Software geht zu Ende. Autonome KI-Agenten übernehmen zunehmend komplexe Handlungsabläufe und holen aus Datenbanken viel mehr heraus. Während Tech-Schwergewichte wie Oracle oder Salesforce milliardenschwere Plattformen umbauen und ihre Kunden mit immer komplexeren Abrechnungsmodellen überraschen, tut sich im Hintergrund ein gewaltiger Wachstumsmarkt auf. Vor allem kleine und mittlere Betriebe suchen nach KI-Tools, um auch von der Produktivitäts-Revolution zu profitieren. Miivo AI nimmt diesen Markt ins Visier. Wir geben einen Überblick und zeigen Chancen auf.
Enthaltene Werte: CA59863J1003,US79466L3024,US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen ...
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