EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Blue Cap AG: Hauptversammlung beschließt Rekord-Dividende von 1,60 Euro je Aktie



23.06.2026 / 13:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Blue Cap AG: Hauptversammlung beschließt Rekord-Dividende von 1,60 Euro je Aktie Dividende von insgesamt 1,60 Euro je Aktie beschlossen, davon 0,95 Euro Sonderdividende

Sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet

Erfolgreicher con-pearl-Exit und Janoschka-Akquisition markieren Start der nächsten Wachstumsphase

Weiterhin hohe Liquidität schafft Spielraum für wertsteigernde Akquisitionen München, 23. Juni 2026 - Die ordentliche Hauptversammlung der Blue Cap AG ("Blue Cap") hat heute sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 64,7 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten.



Rekorddividende nach erfolgreicher Wertrealisierung Die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt 1,60 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,10 Euro je Aktie). Diese setzt sich aus einer Basisdividende von 0,65 Euro je Aktie sowie einer Sonderdividende von 0,95 Euro je Aktie zusammen. Grundlage hierfür ist insbesondere die erfolgreiche Veräußerung der Portfoliogesellschaft con-pearl im Geschäftsjahr 2025. "Die erneute Rekorddividende ist Ausdruck unseres erfolgreichen Geschäftsmodells. Wir beteiligen unsere Aktionärinnen und Aktionäre unmittelbar an der Wertrealisierung aus dem Verkauf von con-pearl und verfügen zudem über ausreichend finanzielle Mittel, um die nächste Wachstumsphase der Blue Cap aktiv zu gestalten", sagte Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap AG.



Teil der Verkaufserlöse in Janoschka investiert - erheblicher Handlungsspielraum bleibt erhalten In seinem Bericht an die Hauptversammlung blickte der Vorstand auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Mit dem Verkauf von con-pearl konnte Blue Cap erneut die erfolgreiche Umsetzung ihrer Buy-Transform-Sell-Strategie unter Beweis stellen. Die Gesellschaft realisierte dabei einen attraktiven Verkaufserlös und schuf die Grundlage für eine weitere Stärkung der Bilanz. Zudem gelang mit der Akquisition der Janoschka AG Anfang 2026 ein wichtiger Schritt im Wachstumsplan. Der international tätige Anbieter von Prepress-Lösungen für die Verpackungsindustrie erweitert das Beteiligungsportfolio um eine etabliertes Unternehmen mit globaler Präsenz und attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten. "Mit dem Verkauf von con-pearl haben wir erneut gezeigt, wie wir durch aktive Transformation nachhaltige Werte schaffen und realisieren können. Mit Janoschka haben wir zudem eine Beteiligung erworben, die hervorragend zu unserer Strategie passt und erhebliches Wertsteigerungspotenzial bietet", so Henning Eschweiler, COO der Blue Cap. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sowie die Präsentation des Vorstands werden unter www.blue-cap.de/hauptversammlung veröffentlicht.

Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Pre-Press, Life Science und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 2.000 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs Manager

Tel. +49 89 288909-24

akueppers@blue-cap.de



23.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News