© Foto: Andreas Arnold - dpaEin Münchner Beteiligungskonzern kauft einen Verpackungsspezialisten mit 1.500 Mitarbeitern fast zum Schnäppchenpreis. Was die Übernahme für Blue Cap bedeutet und warum Analysten trotzdem zurückhaltend bleiben.Blue Cap hat den entscheidenden Schritt vollzogen: Der Münchner Beteiligungskonzern hat die im Mai angekündigte Übernahme der Janoschka AG abgeschlossen und hält den Spezialisten für Druckvorstufenlösungen nun zu 100 Prozent. Damit verschwindet eine der größten Unsicherheiten, die Anleger zuletzt beschäftigte: ob der Umbau über die Ziellinie kommt. Janoschka beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern und erzielte zuletzt einen Umsatz von etwa 90 Millionen Euro. Für Blue Cap …
Enthaltene Werte: DE0006200108,DE000A0ETBQ4,DE000A0JM2M1Den vollständigen Artikel lesen
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