EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: MBB SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die MBB SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.mbb.com/ir/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.mbb.com/en/investor-relations/financial-reports.html
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MBB SE
|Kurfürstendamm 188
|10707 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.mbb.com
|LEI Code:
|967600M9R4EFYLPNWR50
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2370034 22.07.2026 CET/CEST
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