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WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
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29.07.26 | 19:56
347,00 Euro
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MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUTO1 GROUP
AUTO1 GROUP SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUTO1 GROUP SE22,920-3,62 %
BASF SE50,86+3,87 %
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC62,69+11,27 %
INDUS HOLDING AG29,800+7,58 %
MEDIOS AG11,100-9,31 %
META PLATFORMS INC520,60-0,10 %
MICROSOFT CORPORATION347,00+0,43 %
NORDEX SE38,280+2,79 %
RHEINMETALL AG1.153,40+6,13 %
RWE AG55,68+0,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE260,50-1,12 %
SHELLY GROUP SE64,50+11,02 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG37,540+4,51 %
STROEER SE & CO KGAA40,000+6,55 %
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