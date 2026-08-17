Die Ströer-Aktie bewegt sich seit Jahresbeginn sehr volatil. Zwischenzeitlich fiel sie auf etwa 30 €, anschließend erholte sie sich wieder bis auf rund 41 €. Am Montag notiert sie aktuell bei 40,60 €. Der Mehrjahreschart zeigt allerdings weiterhin die insgesamt schwache Kursentwicklung. Hier stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie auf dem aktuellen Niveau noch weiteres Potenzial? Markterwartungen übertroffen Ströer konnte die Marktexperten im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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