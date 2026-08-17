Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex läuft seit geraumer Zeit seitwärts. Der Kursbereich um 40 Euro stand und steht hierbei im Fokus. Zahlreiche positive Unternehmensnachrichten vermochten es nicht, den Aktienkurs zu stimulieren. Damit drängt sich durchaus die Frage aus, ob die Aktie unterbewertet ist und sie nicht eigentlich viel höher notieren müsste.Nordex - Starke Zahlen zünden nicht Nordex legte Ende Juli ein starkes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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