INDUS Holding hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben und erwartet einen Umsatz von 1,90 bis 2,10 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITA von 220 bis 260 Millionen Euro (Mittelwert 240 Millionen Euro, +37%), angetrieben durch erhebliche Wolframkarbid-Engpässe, die den Bereich Materials Solutions stärken. Die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 bestätigen das starke Momentum, mit einem Umsatzanstieg von 15,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 965,2 Millionen Euro und einem mehr als verdoppelten bereinigten EBITA von 123,5 Millionen Euro (12,8% Marge). Während der Aufbau des Working Capitals den freien Cashflow im ersten Halbjahr auf -36,9 Millionen Euro gedrückt hat und die Rohstoffpreise sich normalisieren könnten, bleibt die operative Positionierung sowie die Marktanteilsgewinne überzeugend. Wir bestätigen unser BUY-Rating und erhöhen unser Kursziel auf 43,00 Euro von zuvor 40,00 Euro, da wir unsere Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 erheblich anpassen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass eine Normalisierung der Wolframpreise eine Rückkehr zum Durchschnitt auslösen könnte und daher sehen wir davon ab, die aktuellen Margenniveaus über die kommenden Jahre zu extrapolieren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag





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