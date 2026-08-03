Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG: Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen - Aktienrückkauf in Höhe von rund 7,5 Mio. EUR abgeschlossen - 83.306 Aktien für durchschnittlich 90,03 EUR zurückgekauft - Zahl der dividendenberechtigten Aktien sinkt um rund 1,7% auf 4.706.735 Stück Die Deutsche Rohstoff AG hat das aktuelle Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Der ursprünglich bis zum 21. April 2027 terminierte Rückkauf im Gesamtwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH