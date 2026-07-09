EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
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Bijou Brigitte: Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 auf Vorjahresniveau
Hamburg, 09. Juli 2026 - Der Bijou Brigitte-Konzern erzielte nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Umsatz in Höhe von 153,3 Mio. EUR und liegt damit annähernd auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (30. Juni 2025: 154,8 Mio. EUR; -0,9 %).
Zum 30. Juni 2026 umfasste das Standortnetz 902 Filialen (31. Dezember 2025: 904 Filialen). Es wird unverändert erwartet, dass die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern zum Jahresende 2026 voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau liegen wird.
Der Halbjahresfinanzbericht mit den ausführlichen Geschäftszahlen wird im September 2026 veröffentlicht.
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Evelyn Elsholz
Investor Relations/Wirtschaftspresse
Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250
E-Mail: ir@bijou-brigitte.com
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09.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
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|Bijou Brigitte modische Accessoires AG
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|22399 Hamburg
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|ISIN:
|DE0005229504
|WKN:
|522950
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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