EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung

Bijou Brigitte: Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 auf Vorjahresniveau



09.07.2026 / 13:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bijou Brigitte: Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 auf Vorjahresniveau

Hamburg, 09. Juli 2026 - Der Bijou Brigitte-Konzern erzielte nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Umsatz in Höhe von 153,3 Mio. EUR und liegt damit annähernd auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (30. Juni 2025: 154,8 Mio. EUR; -0,9 %).

Zum 30. Juni 2026 umfasste das Standortnetz 902 Filialen (31. Dezember 2025: 904 Filialen). Es wird unverändert erwartet, dass die Anzahl der Filialen im Bijou Brigitte-Konzern zum Jahresende 2026 voraussichtlich leicht über dem Vorjahresniveau liegen wird.

Der Halbjahresfinanzbericht mit den ausführlichen Geschäftszahlen wird im September 2026 veröffentlicht.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com