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WKN: 865114 | ISIN: CA1363851017 | Ticker-Symbol: CRC
Tradegate
23.06.26 | 07:43
35,770 Euro
-2,20 % -0,805
Branche
Rohstoffe
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CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
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ADAMAS TRUST
ADAMAS TRUST INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADAMAS TRUST INC7,800-0,64 %
AMPHENOL CORPORATION140,20-3,59 %
ARROWMARK FINANCIAL CORP16,4840,00 %
BII RAILWAY TRANSPORTATION TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD0,0260,00 %
BIO PLANET SA7,480+1,63 %
BOLLORE SE4,014-26,55 %
CALIFORNIA BANCORP16,800+2,44 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED35,770-2,20 %
CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION1,9900,00 %
DFZQ0,6300,00 %
ELBIT SYSTEMS LTD675,00-1,17 %
EURONEXT ATHENS HOLDING SA7,6300,00 %
FABLE MEDIA GROUP AB0,489+1,24 %
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP4,2000,00 %
GLADSTONE CAPITAL CORPORATION16,350+0,62 %
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION10,550+0,48 %
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION12,900+1,57 %
GRUPA PRACUJ SA11,660+1,57 %
HEARTLAND EXPRESS INC12,700-1,55 %
ICADE20,420-0,29 %
JF SMARTINVEST HOLDINGS LTD3,0600,00 %
OMEGA FLEX INC26,4000,00 %
ORANGE POLSKA SA3,7170,00 %
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO LTD0,7800,00 %
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC61,82-1,72 %
STARA PLANINA HOLD AD5,3000,00 %
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