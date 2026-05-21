|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLIENT INC
|US0193301092
|0,04 USD
|0,0344 EUR
|ALLIGO AB
|SE0009922305
|2,2 SEK
|0,2027 EUR
|APERAM SA
|LU0569974404
|-
|0,5 EUR
|APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC
|GB00BJV2F804
|0,036 GBP
|0,0416 EUR
|AVTECH SWEDEN AB
|SE0004270445
|0,1 SEK
|0,0092 EUR
|BAR HARBOR BANKSHARES
|US0668491006
|0,34 USD
|0,2924 EUR
|BELLWAY PLC
|GB0000904986
|0,23 GBP
|0,2658 EUR
|BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED
|GG00BB0RDB98
|0,0225 GBP
|0,026 EUR
|BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND
|CA1010841015
|0,124 CAD
|0,0776 EUR
|BUNZL PLC
|GB00B0744B38
|0,539 GBP
|0,623 EUR
|CASCADES INC
|CA1469001053
|0,12 CAD
|0,0751 EUR
|CIKARANG LISTRINDO TBK
|ID1000137201
|49,5272 IDR
|0,0024 EUR
|CNH INDUSTRIAL NV
|NL0010545661
|0,1 USD
|0,086 EUR
|COGNEX CORPORATION
|US1924221039
|0,085 USD
|0,0731 EUR
|COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY
|US1985161066
|0,3 USD
|0,258 EUR
|DEUTSCHE WOHNEN SE ADR
|US25161M1036
|0,023 USD
|0,0198 EUR
|DHT HOLDINGS INC
|MHY2065G1219
|0,64 USD
|0,5505 EUR
|ENDUR ASA
|NO0012555459
|0,8 NOK
|0,0743 EUR
|EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
|KYG321481015
|0,0191 HKD
|0,002 EUR
|EVERPLAY GROUP PLC
|GB00BYVX2X20
|0,019 GBP
|0,0219 EUR
|FEVERTREE DRINKS PLC
|GB00BRJ9BJ26
|0,1134 GBP
|0,131 EUR
|FIERA CAPITAL CORPORATION
|CA31660A1030
|0,108 CAD
|0,0675 EUR
|FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
|US30290Y1010
|0,0583 USD
|0,0501 EUR
|FS SPECIALTY LENDING FUND
|US6443231070
|0,1375 USD
|0,1182 EUR
|GSW IMMOBILIEN AG
|DE000GSW1111
|-
|1,4 EUR
|HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
|KYG4290A1013
|0,384 HKD
|0,0421 EUR
|HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
|KYG4402L1510
|0,7935 HKD
|0,0871 EUR
|HENNESSY ADVISORS INC
|US4258851009
|0,15 USD
|0,129 EUR
|IMPERIAL BRANDS PLC
|GB0004544929
|0,4168 GBP
|0,4817 EUR
|JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC
|GB00BYMKY695
|0,0575 GBP
|0,0664 EUR
|KHD HUMBOLDT WEDAG VERMOEGENSVERWALTUNGS ...
|DE000A1X3WW8
|-
|0,34 EUR
|KINROSS GOLD CORPORATION
|CA4969024047
|0,04 USD
|0,0344 EUR
|KLOECKNER & CO SE
|DE000KC01000
|-
|0,2 EUR
|KULMBACHER BRAUEREI AG
|DE0007007007
|-
|0,6 EUR
|LARSEN & TOUBRO LTD GDR
|USY5217N1183
|0,4016 USD
|0,3454 EUR
|LEMAITRE VASCULAR INC
|US5255582018
|0,25 USD
|0,215 EUR
|LINGBAO GOLD GROUP CO LTD
|CNE1000001H3
|0,05 CNY
|0,0063 EUR
|LITTELFUSE INC
|US5370081045
|0,75 USD
|0,6451 EUR
|LKQ CORPORATION
|US5018892084
|0,3 USD
|0,258 EUR
|LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
|US50212V1008
|0,3 USD
|0,258 EUR
|LTC PROPERTIES INC
|US5021751020
|0,19 USD
|0,1634 EUR
|MAROC TELECOM
|MA0000011488
|4 MAD
|0,0002 EUR
|MICROSOFT CORPORATION
|US5949181045
|0,91 USD
|0,7827 EUR
|MICROSOFT CORPORATION CDR
|CA59516M1041
|0,064 CAD
|0,0401 EUR
|MIDWICH GROUP PLC
|GB00BYSXWW41
|0,035 GBP
|0,0404 EUR
|MINCON GROUP PLC
|IE00BD64C665
|-
|0,0105 EUR
|MURRAY INCOME TRUST PLC
|GB0006111123
|0,095 GBP
|0,1098 EUR
|NIBE INDUSTRIER AB ADR
|US65366E1001
|0,0392 USD
|0,0337 EUR
|NIVIKA FASTIGHETER AB
|SE0017083272
|0,18 SEK
|0,0165 EUR
|NONGFU SPRING CO LTD
|CNE100004272
|1,13 HKD
|0,124 EUR
|NORBIT ASA
|NO0010856511
|5 NOK
|0,4646 EUR
|OBERBANK AG
|AT0000625108
|-
|1,35 EUR
|ORICA LIMITED
|AU000000ORI1
|0,285 AUD
|0,1753 EUR
|OTP BANK NYRT
|HU0000061726
|1129,08 HUF
|3,1422 EUR
|PRIMERICA INC
|US74164M1080
|1,2 USD
|1,0322 EUR
|RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD
|GG00BBHX2H91
|0,0188 GBP
|0,0218 EUR
|SAIPEM SPA ADR
|US79376W4069
|0,04 USD
|0,0344 EUR
|SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
|US88023U1016
|0,17 USD
|0,1462 EUR
|SUBSEA 7 SA ADR
|US8643231009
|1,3582 USD
|1,1683 EUR
|TAG IMMOBILIEN AG
|DE0008303504
|-
|0,05 EUR
|TERADYNE INC
|US8807701029
|0,13 USD
|0,1118 EUR
|TOREX GOLD RESOURCES INC
|CA8910546032
|0,16 CAD
|0,1001 EUR
|TUTOR PERINI CORPORATION
|US9011091082
|0,06 USD
|0,0516 EUR
|UIE PLC
|MT0002400118
|6,46 DKK
|0,8645 EUR
|UNIPER SE
|DE000UNSE026
|-
|0,72 EUR
|W&T OFFSHORE INC
|US92922P1066
|0,01 USD
|0,0086 EUR
|WALKER & DUNLOP INC
|US93148P1021
|0,68 USD
|0,5849 EUR
|WHITBREAD PLC
|GB00B1KJJ408
|0,606 GBP
|0,7004 EUR
|WHITEHORSE FINANCE INC
|US96524V1061
|0,25 USD
|0,215 EUR
|WOODWARD INC
|US9807451037
|0,32 USD
|0,2752 EUR
|ZEAL NETWORK SE
|DE000ZEAL241
|-
|1,4 EUR
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