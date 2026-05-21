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WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
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21.05.26 | 08:23
360,50 Euro
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ALLIENT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIENT INC53,500,00 %
ALLIGO AB12,580-4,12 %
APERAM SA47,720-1,73 %
APTITUDE SOFTWARE GROUP PLC2,6200,00 %
AVTECH SWEDEN AB0,525+5,42 %
BAR HARBOR BANKSHARES29,000-0,68 %
BELLWAY PLC21,200-1,85 %
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LIMITED0,8950,00 %
BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND14,860+0,50 %
BUNZL PLC28,580+0,70 %
CASCADES INC6,450+0,78 %
CIKARANG LISTRINDO TBK0,0280,00 %
CNH INDUSTRIAL NV9,080+0,89 %
COGNEX CORPORATION54,00-0,88 %
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY51,500,00 %
DHT HOLDINGS INC15,830+0,51 %
ENDUR ASA11,560+3,03 %
EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LTD0,0900,00 %
EVERPLAY GROUP PLC3,0800,00 %
FEVERTREE DRINKS PLC8,740-3,10 %
FIERA CAPITAL CORPORATION3,3600,00 %
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP4,220-0,94 %
FS SPECIALTY LENDING FUND9,9490,00 %
GSW IMMOBILIEN AG70,000,00 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD1,595+0,38 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD2,8880,00 %
HENNESSY ADVISORS INC8,1500,00 %
IMPERIAL BRANDS PLC33,7100,00 %
JPMORGAN GLOBAL GROWTH & INCOME PLC--
KHD HUMBOLDT WEDAG VERMOEGENSVERWALTUNGS-AG7,750-3,12 %
KINROSS GOLD CORPORATION24,590-0,20 %
KLOECKNER & CO SE12,5400,00 %
KULMBACHER BRAUEREI AG39,800+7,57 %
LARSEN & TOUBRO LTD GDR34,800-0,57 %
LEMAITRE VASCULAR INC87,00-0,57 %
LINGBAO GOLD GROUP CO LTD2,020+1,00 %
LITTELFUSE INC360,00-5,26 %
LKQ CORPORATION21,675-2,56 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC248,60+1,84 %
LTC PROPERTIES INC33,4600,00 %
MAROC TELECOM8,480-10,17 %
MICROSOFT CORPORATION360,50-0,44 %
MIDWICH GROUP PLC1,650+9,27 %
MINCON GROUP PLC0,6650,00 %
MURRAY INCOME TRUST PLC--
NIVIKA FASTIGHETER AB3,490+1,01 %
NONGFU SPRING CO LTD4,769-1,06 %
NORBIT ASA17,120-3,11 %
OBERBANK AG82,400,00 %
ORICA LIMITED14,000-0,71 %
OTP BANK NYRT110,45-2,04 %
PRIMERICA INC240,00-0,83 %
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LTD0,851+1,19 %
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC52,26-7,54 %
TAG IMMOBILIEN AG14,5500,00 %
TERADYNE INC298,90+0,96 %
TOREX GOLD RESOURCES INC37,970+1,88 %
TUTOR PERINI CORPORATION66,90+1,06 %
UIE PLC48,2000,00 %
UNIPER SE53,80+1,70 %
W&T OFFSHORE INC3,980+3,11 %
WALKER & DUNLOP INC42,200+2,43 %
WHITBREAD PLC27,400-2,21 %
WHITEHORSE FINANCE INC6,360+1,11 %
WOODWARD INC291,80-4,76 %
ZEAL NETWORK SE49,000+0,62 %
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