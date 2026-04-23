|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AENA SME SA
|ES0105046017
|-
|1,09 EUR
|ALFA LAVAL AB
|SE0000695876
|9 SEK
|0,8348 EUR
|ARJO AB
|SE0010468116
|0,95 SEK
|0,0881 EUR
|ARROWMARK FINANCIAL CORP
|US8617801043
|0,15 USD
|0,1281 EUR
|BANK OF GREECE
|GRS004013009
|-
|0,672 EUR
|BITTIUM OYJ
|FI0009007264
|-
|0,15 EUR
|CAIRN HOMES PLC
|IE00BWY4ZF18
|-
|0,059 EUR
|CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|-
|0,07 EUR
|CVS HEALTH CORPORATION CDR
|CA12683R1091
|0,1597 CAD
|0,0998 EUR
|DERWENT LONDON PLC
|GB0002652740
|0,16 GBP
|0,1845 EUR
|DINKELACKER AG
|DE0005538300
|-
|32 EUR
|FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED
|JE00BD3QJR55
|0,0202 GBP
|0,0233 EUR
|GALENICA AG
|CH0360674466
|1,25 CHF
|1,3608 EUR
|HAUGESUND SPAREBANK
|NO0010764053
|10,1 NOK
|0,9271 EUR
|LOGISTRI FASTIGHETS AB
|SE0025197619
|0,07 SEK
|0,0064 EUR
|METSO OYJ
|FI0009014575
|-
|0,2 EUR
|MP EVANS GROUP PLC
|GB0007538100
|0,42 GBP
|0,4844 EUR
|RIGHTMOVE PLC
|GB00BGDT3G23
|0,0659 GBP
|0,076 EUR
|ROTORK PLC
|GB00BVFNZH21
|0,0535 GBP
|0,0617 EUR
|ROYAL BANK OF CANADA
|CA7800871021
|1,64 CAD
|1,0247 EUR
|SAMPO OYJ
|FI4000552500
|-
|0,36 EUR
|SMG SWISS MARKETPLACE GROUP AG
|CH1484953687
|0,41 CHF
|0,4463 EUR
|SPIRAX GROUP PLC
|GB00BWFGQN14
|1,211 GBP
|1,3969 EUR
|SWECO AB
|SE0014960373
|3,7 SEK
|0,3432 EUR
|SYNSAM AB
|SE0016829709
|1,8 SEK
|0,1669 EUR
|TROAX GROUP AB
|SE0012729366
|-
|0,24 EUR
|VIVENDI SE ADR
|US92852T2015
|0,0461 USD
|0,0394 EUR
|WICKES GROUP PLC
|GB00BL6C2002
|0,073 GBP
|0,0842 EUR
|WIHLBORGS FASTIGHETER AB
|SE0018012635
|3,3 SEK
|0,3061 EUR
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