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WKN: A0LBTW | ISIN: FI0009014575 | Ticker-Symbol: M6Q
Tradegate
23.04.26 | 07:30
14,630 Euro
-2,01 % -0,300
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
OMX Helsinki 25
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METSO OYJ Chart 1 Jahr
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AENA SME
AENA SME SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AENA SME SA25,060-3,84 %
ALFA LAVAL AB50,08-2,07 %
ARJO AB2,508+1,05 %
ARROWMARK FINANCIAL CORP16,4660,00 %
BANK OF GREECE15,1500,00 %
BITTIUM OYJ37,500+0,81 %
CAIRN HOMES PLC2,2350,00 %
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB14,490+0,49 %
DERWENT LONDON PLC19,600-0,51 %
DINKELACKER AG1.130,000,00 %
FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED0,7200,00 %
GALENICA AG96,150,00 %
HAUGESUND SPAREBANK16,6000,00 %
LOGISTRI FASTIGHETS AB1,3800,00 %
METSO OYJ14,630-2,01 %
MP EVANS GROUP PLC19,4000,00 %
RIGHTMOVE PLC5,246-1,43 %
ROTORK PLC3,9800,00 %
ROYAL BANK OF CANADA150,72+0,01 %
SAMPO OYJ9,320-0,06 %
SMG SWISS MARKETPLACE GROUP AG32,600+2,52 %
SPIRAX GROUP PLC87,50+0,57 %
SWECO AB13,790+0,07 %
SYNSAM AB5,7600,00 %
TROAX GROUP AB10,180-3,42 %
WICKES GROUP PLC2,4800,00 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB7,9100,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.