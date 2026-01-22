EQS-News: Dinkelacker AG
Stuttgart, 22. Januar 2026. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 22. April 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn der Dinkelacker AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 in Höhe von € 12.066.813,06 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende in Höhe von € 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 12,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.
DINKELACKER AG
Der Vorstand
Kontakt:
Herr Michael Fischer
Telefon 0711 222 157 30
Dinkelacker AG
Königstraße 18
70173 Stuttgart
