Ausschüttung einer Dividende von € 20,00 zuzüglich eines Bonus von € 12,00 je Aktie



22.01.2026 / 16:18 CET/CEST

Stuttgart, 22. Januar 2026. Vorstand und Aufsichtsrat werden der am 22. April 2026 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn der Dinkelacker AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 in Höhe von € 12.066.813,06 zur Ausschüttung einer unveränderten Dividende in Höhe von € 20,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 12,00 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden.

DINKELACKER AG

Der Vorstand