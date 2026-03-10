EQS-Ad-hoc: Dinkelacker AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Dinkelacker AG: Dinkelacker plant Neubau des ehemaligen "Wittwerhauses" in der Königstraße 30/32 in Stuttgart



10.03.2026 / 14:30 CET/CEST

Dinkelacker plant Neubau des ehemaligen "Wittwerhauses" in der Königstraße 30/32 in Stuttgart Stuttgart, 10. März 2026. Der Vorstand der Dinkelacker AG hat heute beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats die Planung einer Neuentwicklung des Gebäudes Königstraße 30/32 in Stuttgart (ehemaliges "Wittwerhaus") weiterzuführen. Die vorläufigen Planungen wurden heute im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik (STA) der Landeshauptstadt Stuttgart erstmals öffentlich vorgestellt. Geplant ist die Entwicklung eines Neubaus mit gemischter Nutzung aus Einzelhandels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- und Büroflächen. Die architektonische Gestaltung des Projekts soll im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens entwickelt werden, dessen Start derzeit für das dritte Quartal 2026 vorgesehen ist. Der Gebäudekomplex Königstraße 30/32 steht im Eigentum der Tochtergesellschaften KÖ 30 Immobilien GmbH & Co. KG und der KÖ 32 Immobilien GmbH & Co. KG, die im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Beitrag in Höhe von 2,7 Mio. € zum Konzernumsatz der Dinkelacker AG in Höhe von 24,7 Mio. €. leisteten sowie in Höhe von 1,4 Mio. € zum Konzern-EBIT in Höhe von 12,5 Mio. € beitrugen. Die Dinkelacker AG erzielte im Einzelabschluss im Geschäftsjahr 2024/2025 bei einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 11,9 Mio. € Erträge aus Beteiligungen aus diesen beiden Tochtergesellschaften in Höhe von 1,9 Mio. €. Nach derzeitiger Planung könnte ein selektiver Rückbau des bestehenden Gebäudes ab dem Jahr 2028 beginnen. Die Bauzeit wird derzeit auf etwa drei Jahre geschätzt. Die Umsetzung des Projekts steht insbesondere unter dem Vorbehalt weiterer planerischer und genehmigungsrechtlicher Entscheidungen sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats.





