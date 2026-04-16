Zürich - Bystronic hat im ersten Quartal 2025 deutlich weniger umgesetzt als im Jahr zuvor. Die auf Maschinen zur Blechbearbeitung spezialisierte Firma hat gleichzeitig auch nicht mehr so viele Aufträge erhalten. Dennoch wird für das Gesamtjahr ein höherer Umsatz prognostiziert. Der Umsatz reduzierte sich um gut 15 Prozent auf 128,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei haben sich die Währungseffekte negativ ausgewirkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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