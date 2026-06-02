Datum der Anmeldung:
28.05.2026
Aktenzeichen:
B7-42/26
Unternehmen:
Bridgepoint Europe VII Nominees Limited (USA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die iCC TopCo GmbH und deren Tochterunternehmen, München (DEU)
Produktmärkte:
Beratung und Dienstleistungen im Bereich Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)
28.05.2026
Aktenzeichen:
B7-42/26
Unternehmen:
Bridgepoint Europe VII Nominees Limited (USA); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die iCC TopCo GmbH und deren Tochterunternehmen, München (DEU)
Produktmärkte:
Beratung und Dienstleistungen im Bereich Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)
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