Datum der Anmeldung:
05.08.2026
Aktenzeichen:
B7-57/26
Unternehmen:
Bridgepoint Group plc, London (GBR); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Netco Invest NV, Merelbelke (BEL)
Produktmärkte:
Cybersecurity Asset Intelligence, IT-Asset Management-Software
05.08.2026
Aktenzeichen:
B7-57/26
Unternehmen:
Bridgepoint Group plc, London (GBR); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Netco Invest NV, Merelbelke (BEL)
Produktmärkte:
Cybersecurity Asset Intelligence, IT-Asset Management-Software
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