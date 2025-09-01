Anzeige
WKN: A2QCJN | ISIN: IL0011684185 | Ticker-Symbol: JFG
Tradegate
28.08.25 | 19:33
43,000 Euro
+1,42 % +0,600
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
JFROG LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JFROG LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,80042,60009:29
ALLEGRO.EU
ALLEGRO.EU SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLEGRO.EU SA8,241+1,03 %
AMERIWEST CRITICAL METALS INC--
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA3,7950,00 %
CHIMCOMPLEX BORZESTI SA1,8950,00 %
FONDUL PROPRIETATEA SA0,0790,00 %
HAUGESUND SPAREBANK13,304+1,85 %
JFROG LTD43,000+1,42 %
VISIONARY COPPER AND GOLD MINES INC--
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.