The following instruments on XETRA do have their first trading 01.09.2025

Aktien
1 LU2237380790 Allegro.eu S.A.
2 ROBRDBACNOR2 BRD - Groupe Societe Generale S.A.
3 ROCHOBACNOR8 Chimcomplex Borzesti S.A.
4 ROFPTAACNOR5 Fondul Proprietatea S.A.
5 IL0011684185 JFrog Ltd.
6 ROELECACNOR5 Societatea Energetica Electrica S.A.
7 NO0010764053 Haugesund Sparebank
8 CA0307471098 Ameriwest Lithium Inc.
9 CA9279521012 Visionary Copper and Gold Mines Inc.

Anleihen/ETF
1 XS3168718529 Merlin Properties SOCIMI S.A.
2 FR0014012FB6 Orange S.A.
3 XS3170908464 Huhtamäki Oyj
4 XS3171587770 Jyske Bank A/S
5 USU82764AS70 Sirius XM Radio Inc.
6 CH1478430742 Zimmer Biomet Holdings Inc.
7 CH1478430759 Zimmer Biomet Holdings Inc.
8 AT0000A3NJJ9 Erste Group Bank AG
9 XS3171756128 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
10 FR0014012BD1 BPCE S.A.
11 FR0014012GV2 Carrefour S.A.
12 XS3171584595 CNH Industrial N.V.
13 XS3170926367 Fastighets AB Balder
14 XS3170223104 Legal & General Group PLC
15 XS3169054049 Yapi Ve Kredi Bankasi AS
16 XS3170163367 Development Bank of Japan
17 XS3166781578 Standard Chartered Bank [Singapore] Ltd.
18 XS3148258299 The Korea Development Bank
19 XS3171594636 E.ON International Finance B.V.
20 US91282CNX55 United States of America
21 IE000ISS8DB2 Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF - 1D
22 IE000F354Q61 Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF - 1C
23 IE000UATQPE2 Xtrackers MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF - 1C
24 IE000ER61U30 Xtrackers MSCI Europe Small Cap ESG UCITS ETF - 1C
25 IE000FO05UG4 Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF
26 IE000FO1A5D1 Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF
27 IE000FL46JJ1 Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF
28 IE000472H9T4 Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF
29 IE000EXUE0G2 Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF