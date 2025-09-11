Anzeige
Donnerstag, 11.09.2025
BREAKING NEWS: CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
11.09.25 | 08:26
152,44 Euro
+0,61 % +0,92
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
152,18152,3008:26
152,20152,4408:26
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC48,2100,00 %
ACTIA GROUP SA3,050-12,10 %
ADT INC7,350-0,68 %
AIR NEW ZEALAND LIMITED0,3040,00 %
ATALAYA MINING COPPER SA6,200-1,59 %
BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC3,7800,00 %
BAYCOM CORP25,2000,00 %
BELDEN INC110,00-0,90 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC216,00+0,93 %
CIVITAS RESOURCES INC28,200-2,12 %
CTO REALTY GROWTH INC14,500-1,36 %
DOWNING RENEWABLES & INFRASTRUCTURE TRUST PLC1,1500,00 %
EVERPLAY GROUP PLC4,360+1,40 %
FRANCO-NEVADA CORPORATION169,55-0,26 %
GREGGS PLC18,900+0,53 %
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,620+1,64 %
GUSHENGTANG HOLDINGS LTD3,6600,00 %
MAREX GROUP PLC29,2000,00 %
MEARS GROUP PLC3,780+0,40 %
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC3,910-0,89 %
MERCURY GENERAL CORPORATION66,00-1,49 %
NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS LIMITED1,140-1,72 %
NEPI ROCKCASTLE NV6,6200,00 %
NORDSON CORPORATION192,05+0,42 %
NVIDIA CORPORATION152,44+0,61 %
PERPETUAL LIMITED10,600-5,36 %
SHOUCHENG HOLDINGS LTD0,2420,00 %
SHURGARD SELF STORAGE LTD32,450+0,15 %
SOLID STATE PLC1,7700,00 %
SPIRE INC64,000,00 %
TRIFAST PLC0,9500,00 %
WCM GLOBAL GROWTH LIMITED1,020-0,97 %
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD1,023-1,45 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.