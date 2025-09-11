|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC
|US00402L1070
|0,13 USD
|0,1111 EUR
|ACTIA GROUP SA
|FR0000076655
|-
|0,12 EUR
|ADT INC
|US00090Q1031
|0,055 USD
|0,047 EUR
|AIR NEW ZEALAND LIMITED
|NZAIRE0001S2
|0,0125 NZD
|0,0063 EUR
|ATALAYA MINING COPPER SA
|CY0106002112
|-
|0,044 EUR
|BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC
|GB00BN44P254
|-
|0,026 EUR
|BAYCOM CORP
|US07272M1071
|0,25 USD
|0,2137 EUR
|BELDEN INC
|US0774541066
|0,05 USD
|0,0427 EUR
|BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
|US11133T1034
|0,975 USD
|0,8335 EUR
|CIVITAS RESOURCES INC
|US17888H1032
|0,5 USD
|0,4274 EUR
|CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ADR
|US12563V1052
|0,4649 USD
|0,3975 EUR
|CTO REALTY GROWTH INC
|US22948Q1013
|0,38 USD
|0,3248 EUR
|DOWNING RENEWABLES & INFRASTRUCTURE TRUS ...
|GB00BLF7PP25
|0,005 GBP
|0,0057 EUR
|EVERPLAY GROUP PLC
|GB00BYVX2X20
|0,01 GBP
|0,0115 EUR
|GREGGS PLC
|GB00B63QSB39
|0,19 GBP
|0,2197 EUR
|GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|HK0000065869
|0,05 HKD
|0,0054 EUR
|MEARS GROUP PLC
|GB0005630420
|0,056 GBP
|0,0647 EUR
|MERCURY GENERAL CORPORATION
|US5894001008
|0,3175 USD
|0,2714 EUR
|NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS LIMITED
|AU000000NGI6
|0,03 USD
|0,0256 EUR
|NEPI ROCKCASTLE NV
|NL0015000RT3
|-
|0,2795 EUR
|NVIDIA CORPORATION
|US67066G1040
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|POWER ASSETS HOLDINGS LTD ADR
|US7391972004
|0,0993 USD
|0,0849 EUR
|SHOUCHENG HOLDINGS LTD
|HK0000592854
|0,0351 HKD
|0,0038 EUR
|SHURGARD SELF STORAGE LTD
|GG00BQZCBZ44
|-
|0,406 EUR
|SPIRE INC
|US84857L1017
|0,785 USD
|0,671 EUR
|SWIRE PACIFIC LTD ADR
|US8707943028
|0,1662 USD
|0,1421 EUR
|WCM GLOBAL GROWTH LIMITED
|AU0000017071
|0,0206 AUD
|0,0116 EUR
|YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD
|CNE1000004Q8
|0,197 HKD
|0,0216 EUR
|ZIJIN MINING GROUP CO LTD ADR
|US98953F1075
|0,6148 USD
|0,5256 EUR
