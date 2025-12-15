Die Baltic Classifieds Group (BCG), gelistet an der London Stock Exchange, mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch die Betreiberin von Online-Kleinanzeigen-Portalen in den baltischen Staaten (Lettland, Estland und Litauen) verfolgt ein Geschäftsmodell, das zu den margenstärksten und robustesten weltweit zählt: Classifieds. Wie Philip H. von Investor Search betont, handelt es sich hierbei um eine Qualitätsaktie aus Europa mit einem sehr einfach zu verstehenden Geschäftsmodell. Die Attraktivität liegt in den inhärenten Netzwerkeffekten: Angebot und Nachfrage werden zusammengeführt, was zu extrem hohen Margen führt und das Geschäftsmodell nur schwer zerstörbar macht. Das Geschäftsmodell: Hohe Margen in einem Nischenmarkt Die BCG deckt die typischen vier Hauptbereiche von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...