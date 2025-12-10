|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC
|US0504731078
|0,27 USD
|0,2322 EUR
|CANADA PACKERS INC
|CA1351801073
|0,23 CAD
|0,1428 EUR
|GUESS INC
|US4016171054
|0,225 USD
|0,1935 EUR
|OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
|US6745991058
|0,24 USD
|0,2064 EUR
|OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION CDR
|CA6749151032
|0,1013 CAD
|0,0629 EUR
|OCTODEC INVESTMENTS LIMITED
|ZAE000192258
|0,725 ZAR
|0,0365 EUR
|PATHWARD FINANCIAL INC
|US59100U1088
|0,05 USD
|0,043 EUR
|PPL CORPORATION
|US69351T1060
|0,2725 USD
|0,2343 EUR
|RAYONIER INC
|US7549071030
|0,2725 USD
|0,2343 EUR
|SIMON PROPERTY GROUP INC
|US8288061091
|2,2 USD
|1,892 EUR
|TRAVELERS COMPANIES INC
|US89417E1091
|1,1 USD
|0,946 EUR
|UMB FINANCIAL CORPORATION
|US9027881088
|0,43 USD
|0,3698 EUR
|UNITED BANCORP INC
|US9099111091
|0,19 USD
|0,1634 EUR
|VF CORPORATION
|US9182041080
|0,09 USD
|0,0774 EUR
|VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC
|US92645B1035
|0,49 USD
|0,4214 EUR
|WCM GLOBAL GROWTH LIMITED
|AU0000017071
|0,0209 AUD
|0,0119 EUR
|XP INC
|KYG982391099
|0,18 USD
|0,1548 EUR
