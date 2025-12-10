Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 857621 | ISIN: US9182041080 | Ticker-Symbol: VFP
Tradegate
09.12.25 | 16:44
15,782 Euro
+0,96 % +0,150
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
VF CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VF CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,45215,63607:35
15,45215,63607:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUBURN NATIONAL BANCORPORATION
AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC26,100+4,40 %
CANADA PACKERS INC9,300-0,53 %
GUESS INC14,400-2,04 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION35,375-1,05 %
OCTODEC INVESTMENTS LIMITED0,730-2,67 %
PATHWARD FINANCIAL INC64,00+1,59 %
PPL CORPORATION29,200+0,40 %
RAYONIER INC19,000+2,70 %
SIMON PROPERTY GROUP INC154,55-0,80 %
TRAVELERS COMPANIES INC240,90+0,33 %
UMB FINANCIAL CORPORATION99,000,00 %
UNITED BANCORP INC13,940+3,18 %
VF CORPORATION15,782+0,96 %
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC54,500,00 %
WCM GLOBAL GROWTH LIMITED1,130-0,88 %
XP INC15,594+0,36 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.