|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMKOR TECHNOLOGY INC
|US0316521006
|0,0835 USD
|0,0718 EUR
|ARROWMARK FINANCIAL CORP
|US8617801043
|0,4 USD
|0,344 EUR
|AVNET INC
|US0538071038
|0,35 USD
|0,301 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0032 USD
|0,0027 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0035 USD
|0,003 EUR
|CHRISTIAN DIOR SE ADR
|US1707151064
|1,7617 USD
|1,5155 EUR
|CLP HOLDINGS LTD ADR
|US18946Q1013
|0,081 USD
|0,0697 EUR
|DATATEC LIMITED
|ZAE000017745
|1,75 ZAR
|0,0879 EUR
|EASTERN BANKSHARES INC
|US27627N1054
|0,13 USD
|0,1118 EUR
|ELECTRONIC ARTS INC
|US2855121099
|0,19 USD
|0,1634 EUR
|ENPRO INC
|US29355X1072
|0,31 USD
|0,2666 EUR
|FS KKR CAPITAL CORP
|US3026352068
|0,7 USD
|0,6021 EUR
|INFORTAR AS
|EE3100149394
|-
|1,5 EUR
|KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
|MXP606941179
|0,51 MXN
|0,0239 EUR
|LAM RESEARCH CORPORATION
|US5128073062
|0,26 USD
|0,2236 EUR
|MYERS INDUSTRIES INC
|US6284641098
|0,135 USD
|0,1161 EUR
|PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC
|US7105771072
|0,2 USD
|0,172 EUR
|PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
|US74251V1026
|0,79 USD
|0,6795 EUR
|SLB LIMITED
|AN8068571086
|0,285 USD
|0,2451 EUR
|WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION
|US9713781048
|0,07 USD
|0,0602 EUR
