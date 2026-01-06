Mit der Bekanntgabe der Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro durch die USA sprang die Halliburton-Aktie kurzfristig um +15% in die Höhe. Ein Großteil davon ist wieder verpufft; am Dienstag steht sie aktuell bei 26,20 €. Lohnt sich hier ein Einstieg? Ölförderung in Venezuela Venezuela verfügt mit 303 Milliarden Barrel weltweit über die größten Erdölreserven; das sind rund 17% der Gesamtmenge. Der Förderanteil liegt aktuell nur bei rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de