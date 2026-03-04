Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1.000.000 $ staatliche Förderung - Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP
Tradegate
04.03.26 | 07:31
39,495 Euro
-1,13 % -0,450
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
PAYPAL HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PAYPAL HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
39,41039,49507:33
39,41039,49507:33
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUTOLIV
AUTOLIV INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUTOLIV INC97,000,00 %
AVERY DENNISON CORP164,00-0,61 %
BARINGS BDC INC7,470+1,29 %
BGC GROUP INC8,250-0,60 %
CHEESECAKE FACTORY INC52,52-3,99 %
EQUITABLE HOLDINGS INC34,200+0,59 %
FOX CORPORATION A47,800-3,24 %
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC36,020-1,75 %
H&R BLOCK INC26,400-2,94 %
HALLIBURTON COMPANY29,995-1,17 %
IDP EDUCATION LIMITED2,460-5,38 %
LAM RESEARCH CORPORATION184,06-1,58 %
LIBERTY ENERGY INC24,200+1,68 %
MARLIN GLOBAL LIMITED0,4250,00 %
MAYFIELD GROUP HOLDINGS LIMITED1,368-11,28 %
MERCURY NZ LIMITED3,100-2,52 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD17,400-1,69 %
OCEANAGOLD CORPORATION33,8000,00 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC179,35+0,17 %
ORANGE COUNTY BANCORP INC33,2600,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC39,495-1,13 %
PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC38,4900,00 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION46,400+2,65 %
PVH CORP57,04-0,42 %
SGH LIMITED28,000-0,71 %
SHORE BANCSHARES INC18,7900,00 %
SIGMA HEALTHCARE LIMITED1,630+0,62 %
SONIC HEALTHCARE LIMITED13,830-0,68 %
TIPCO ASPHALT PCL0,338+2,42 %
TPC CONSOLIDATED LIMITED2,100-11,02 %
WORLEY LIMITED6,900-0,72 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.