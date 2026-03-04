|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AUTOLIV INC
|US0528001094
|0,87 USD
|0,7491 EUR
|AVERY DENNISON CORP
|US0536111091
|0,94 USD
|0,8094 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0032 USD
|0,0028 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0036 USD
|0,0031 EUR
|BARINGS BDC INC
|US06759L1035
|0,26 USD
|0,2238 EUR
|BGC GROUP INC
|US0889291045
|0,02 USD
|0,0172 EUR
|CHEESECAKE FACTORY INC
|US1630721017
|0,3 USD
|0,2583 EUR
|EQUITABLE HOLDINGS INC
|US29452E1010
|0,27 USD
|0,2324 EUR
|FOX CORPORATION A
|US35137L1052
|0,28 USD
|0,2411 EUR
|FOX CORPORATION B
|US35137L2043
|0,28 USD
|0,2411 EUR
|FRESH DEL MONTE PRODUCE INC
|KYG367381053
|0,3 USD
|0,2583 EUR
|H&R BLOCK INC
|US0936711052
|0,42 USD
|0,3616 EUR
|HALLIBURTON COMPANY
|US4062161017
|0,17 USD
|0,1463 EUR
|IDP EDUCATION LIMITED
|AU000000IEL5
|0,015 AUD
|0,009 EUR
|LAM RESEARCH CORPORATION
|US5128073062
|0,26 USD
|0,2238 EUR
|LIBERTY ENERGY INC
|US53115L1044
|0,09 USD
|0,0774 EUR
|MARLIN GLOBAL LIMITED
|NZMLNE0001S0
|0,0041 NZD
|0,002 EUR
|MAYFIELD GROUP HOLDINGS LIMITED
|AU0000119331
|0,02 AUD
|0,0121 EUR
|MERCURY NZ LIMITED
|NZMRPE0001S2
|0,0176 NZD
|0,0089 EUR
|NORTHERN STAR RESOURCES LTD
|AU000000NST8
|0,25 AUD
|0,1514 EUR
|OCEANAGOLD CORPORATION
|CA6752224007
|0,09 USD
|0,0774 EUR
|OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
|US6795801009
|0,29 USD
|0,2497 EUR
|ORANGE COUNTY BANCORP INC
|US68417L1070
|0,18 USD
|0,1549 EUR
|PAYPAL HOLDINGS INC
|US70450Y1038
|0,14 USD
|0,1205 EUR
|PAYPAL HOLDINGS INC CDR
|CA70452C1095
|0,01 CAD
|0,0063 EUR
|PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC
|US7105771072
|0,21 USD
|0,1808 EUR
|PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
|US71742Q1067
|0,12 USD
|0,1033 EUR
|PVH CORP
|US6936561009
|0,0375 USD
|0,0322 EUR
|SGH LIMITED
|AU0000364754
|0,32 AUD
|0,1938 EUR
|SHORE BANCSHARES INC
|US8251071051
|0,12 USD
|0,1033 EUR
|SIGMA HEALTHCARE LIMITED
|AU000000SIG5
|0,02 AUD
|0,0121 EUR
|SONIC HEALTHCARE LIMITED
|AU000000SHL7
|0,45 AUD
|0,2726 EUR
|TIPCO ASPHALT PCL
|TH0219010Z14
|0,2 THB
|0,0054 EUR
|TIPCO ASPHALT PCL NVDR
|TH0219010R14
|0,2 THB
|0,0054 EUR
|TPC CONSOLIDATED LIMITED
|AU000000TPC7
|0,2 AUD
|0,1211 EUR
|WORLEY LIMITED
|AU000000WOR2
|0,25 AUD
|0,1514 EUR
