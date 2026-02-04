|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BROWN & BROWN INC
|US1152361010
|0,165 USD
|0,1396 EUR
|CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
|US1746101054
|0,46 USD
|0,3892 EUR
|LENNAR CORPORATION CL B
|US5260573028
|0,5 USD
|0,423 EUR
|METROCITY BANKSHARES INC
|US59165J1051
|0,25 USD
|0,2115 EUR
|PEOPLES BANCORP OF NORTH CAROLINA INC
|US7105771072
|0,17 USD
|0,1438 EUR
|PLUMAS BANCORP
|US7292731020
|0,33 USD
|0,2792 EUR
|SARATOGA INVESTMENT CORP
|US80349A2087
|0,25 USD
|0,2115 EUR
|VAR ENERGI ASA ADR
|US92212W1009
|0,24 USD
|0,2031 EUR
|ZEDA LIMITED
|ZAE000315768
|1,26 ZAR
|0,0667 EUR
