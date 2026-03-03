Während die großen Indizes im US-Handel am heutigen Dienstag unter Druck stehen, setzt sich ausgerechnet die PayPal-Aktie mit einem Plus von 2,7 Prozent positiv ab. Auslöser ist eine neue Kooperation rund um den hauseigenen Stablecoin PayPal USD.Der Transportfinanzierer TCS Blockchain arbeitet künftig mit PayPal USD zusammen, um Frachtrechnungen in Nordamerika schneller und günstiger abzuwickeln. Herzstück ist ein blockchainbasiertes System, bei dem sogenannte TCS Tokens in US-Dollar umgewandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
