Die Kampagne mit dem globalen Superstar und Markenbotschafterin erkundet die unterschiedlichen Universen der drei neuen Parfüms

Calvin Klein, Inc., Teil der PVH Corp. [NYSE: PVH], und Calvin Klein Fragrances, ein Geschäftsbereich von Coty Inc. [NYSE: COTY], geben heute bekannt, dass die mit einem GRAMMY ausgezeichnete Singer-Songwriterin ROSALÍA das Gesicht von Euphoria Elixirswird, einer neuen Kollektion von drei unverwechselbaren intensiven Parfums.

Calvin Klein Fragrances announces ROSALÍA as the face of new euphoria elixirs.

Als gewagtes neues Kapitel der legendären Euphoria-Reihe sind Euphoria Elixirs eine sinnliche Erkundung von Selbstvertrauen, Vergnügen und Sinnlichkeit. Verkörpert durch die globale Ikone und Calvin-Klein-Botschafterin ROSALÍA, verbindet die Kampagne Bewegung und lebendige Farben zu einer fesselnden Erkundung der grenzenlosen Freiheit. Bekannt für ihren genreübergreifenden Sound und ihre beeindruckende visuelle Kunst, kanalisiert ROSALÍA die moderne Weiblichkeit der Düfte in eine immersive Reise, die die Energie und Individualität der drei unverwechselbaren Düfte widerspiegelt.

"Die Euphoria Elixirs sind voller Energie, Ausdrucksmöglichkeiten und Vielseitigkeit!", sagt ROSALÍA. "Jeder der drei Düfte repräsentiert seine eigene Stimmung, aber die Vanillenoten (die ich liebe) ziehen sich durch alle drei und verleihen der Haut ein warmes und vertrautes Gefühl. Diese Wiedervereinigung mit Calvin Klein war ein Traum ich liebe es, mit Teams zu arbeiten, die so inspirierend und fleißig sind wie sie!"

Euphoria Elixirs präsentiert hochwertige, hochkonzentrierte Düfte, die die Vielseitigkeit ihres Hauptbestandteils Vanille zelebrieren sanft und doch kräftig, süß und doch verführerisch. Die reichhaltige, vielschichtige und moderne Kollektion umfasst drei lebendige, emotionale Interpretationen: Magnetic Elixir, Bold Elixir und Solar Elixir

Die Euphoria-Elixirs-Kollektion:

Ausdrucksstark. Strahlend. Selbstbewusst.

Diese Kollektion erkundet Vanille die Frucht der Orchidee, der charakteristischen Blume von Euphoria in ihrer gesamten Entwicklung, von ihren frischen, grünen Anfängen (Solar Elixir) über ihre lebendige Reife (Magnetic Elixir) bis hin zu ihrer sonnengeküssten, getrockneten und gerösteten Wärme (Bold Elixir). Jeder Duft kombiniert eine bestimmte Facette der Vanille mit einer ergänzenden Note, um eine klare Stimmung zu definieren: Solar Elixir verbindet Vanille mit Mango für eine strahlende, leuchtende, fröhliche Energie; Magnetic Elixir kombiniert Vanille mit Moschus für eine sanfte, intim-romantische Wärme; und Bold Elixir kontrastiert Vanille mit Eichenholz für einen tieferen, intensiveren Eindruck.

Alle drei Düfte wurden in Zusammenarbeit mit Meisterparfümeuren aus einigen der renommiertesten Parfümhäuser der Welt kreiert und sind mit 28 oder mehr Ultra-Konzentration besonders intensiv die höchste Duftkonzentration für Calvin Klein Fragrances.

Magnetic Elixir (moschusartige Vanille)

Magnetic Elixir fängt die unwiderstehliche Anziehungskraft von müheloser Selbstsicherheit und Sinnlichkeit ein. Dieser reichhaltige, süße Duft, der von Dancing Lady Orchid, Ambrette Absolute und einer üppigen Moschus-Vanille-Mischung getragen wird, hat einen verführerischen Charme und haftet wie eine warme Berührung.

Parfümeurin: Caroline Dumur

Parfümhaus: IFF

Bold Elixir (Eichenholz-Vanille)

Bold Elixir ist sinnlich, holzig und süchtig machend und vermittelt die Intensität und reichhaltige Tiefe von gerösteter Vanille. Diese Wärme wird durch die unerwartete Präsenz von rauchiger Orchidee, reichhaltigem Eichenholz und Jasmin-Absolue kontrastiert. Das Ergebnis ist ein gewagter Duft, der selbstbewusstes Selbstvertrauen ausstrahlt.

Parfümeure: Carlos Benaim, Domitille Michalon, Caroline Dumur

Parfümhaus: IFF

Solar Elixir (Mango-Vanille)

Solar Elixir ist ein strahlender Ausdruck von Freude rein, leuchtend und voller Leben. Inspiriert von der blühenden Vanilleblüte in ihrer seltenen grünen und fruchtigen Phase, wird der Duft durch den warmen Glanz der Golden Orchid und saftigen Mango aufgehellt. Dieses Elixier strahlt vor lebendiger Energie und erinnert an das Gefühl von sonnengewärmter Haut.

Parfümeur: Nicolas Bonneville

Parfümhaus: dsm-firmenich

Die Verpackung:

Der originale Euphoria-Flakon bleibt eine zeitlose, skulpturale Ikone. Für die neuen Euphoria Elixirs wurde dieses klassische Design durch Farbe neu interpretiert lebhafte Farbtöne wie magnetisches Pink, kräftiges Violett und sonniges Gelb spiegeln jugendliche Energie und Individualität wider. Auch der charakteristische Verschluss wurde mit einer monochromen Farbe versehen, um eine auffällige visuelle Parallele zum intensiven Duft herzustellen.

Die Kampagne:

Nach ihrem Debüt für Calvin-Klein-Unterwäsche im September 2025 ist ROSALÍA nun das Gesicht der Calvin-Klein-Fragrances-Kampagne für Euphoria Elixirs fotografiert von Carlijn Jacobs. In den Bildern verstärkt ROSALÍA den Geist von Euphoria feminin, sinnlich und selbstbewusst durch ihre einzigartige Fähigkeit, durch Bewegung und Performance Emotionen zu wecken. In einer surrealen, sinnlichen Welt verkörpert ROSALÍA die unverwechselbare Haltung jedes Elixirs in magnetischen, kräftigen und sonnigen Universen, in denen unbegrenzte Möglichkeiten der Selbstentfaltung und Freiheit zum Leben erweckt werden.

Verfügbarkeit:

Calvin Klein Euphoria Elixirs sind ab dem 19. Februar 2026 auf calvinklein .com und bei Händlern weltweit erhältlich.

Erhältlich in 100 ml, 50 ml, 30 ml und 10 ml.

Bildnachweis:

Kampagnen-Video Fotograf: Carlijn Jacobs

Musiknachweis:

Künstlerin: ROSALÍA Song: "Dios Es Un Stalker" Album: LUX

Über Calvin Klein

Calvin Klein ist eine der weltweit führenden globalen Lifestyle-Modemarken und wurde 1968 in New York gegründet. Geprägt von einem Lebensstil, der Kultur trifft, prägt die unverwechselbare, moderne Ästhetik der Marke ihren Ansatz für ikonisches Produktdesign und einflussreiches Brand Storytelling.

Von Unterwäsche über Jeans, Bekleidung und Accessoires bis hin zu Wohnaccessoires und Düften kreiert Calvin Klein unverzichtbare Stücke, die seine amerikanischen Modewurzeln einem internationalen Publikum näherbringen. Der weltweite Einzelhandelsumsatz von Calvin-Klein--Produkten belief sich 2024 auf rund 9 Milliarden US-Dollar.

Über PVH Corp.

PVH ist eines der weltweit größten Modeunternehmen, das von seinen beiden ikonischen Marken Calvin Klein und TOMMY HILFIGER und TOMMY HILFIGER angetrieben wird. Seit mehr als 140 Jahren verbindet PVH Verbraucher weltweit und inspiriert sie. Das Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 40 Ländern weltweit tätig. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pvh.com.

Über COTY Inc.

Coty wurde 1904 in Paris gegründet und ist eines der weltweit größten Beauty-Unternehmen mit einem Portfolio an Kultmarken in den Bereichen Düfte, Farbkosmetik sowie Haut- und Körperpflege. Coty bedient Verbraucher auf der ganzen Welt und verkauft Prestige- und Massenmarktprodukte in über 120 Ländern und Territorien. Coty und unsere Marken ermöglichen es Menschen, sich frei auszudrücken und ihre eigene Vorstellung von Schönheit zu verwirklichen. Außerdem engagieren wir uns für den Schutz unseres Planeten. Weitere Informationen finden Sie unter coty.com oder auf LinkedIn und lnstagram.

