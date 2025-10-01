|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED
|ZAE000066692
|2,11 ZAR
|0,104 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0507 USD
|0,0432 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0557 USD
|0,0475 EUR
|BGSF INC
|US05601C1053
|2 USD
|1,7041 EUR
|CITY LODGE HOTELS LIMITED
|ZAE000117792
|0,09 ZAR
|0,0044 EUR
|CONSOLIDATED WATER CO LTD
|KYG237731073
|0,14 USD
|0,1192 EUR
|CUBESMART
|US2296631094
|0,52 USD
|0,443 EUR
|CVB FINANCIAL CORP
|US1266001056
|0,2 USD
|0,1704 EUR
|DEERE & COMPANY CDR
|CA24420T1084
|0,0841 CAD
|0,0514 EUR
|ENCOMPASS HEALTH CORPORATION
|US29261A1007
|0,19 USD
|0,1618 EUR
|EXXARO RESOURCES LIMITED
|ZAE000084992
|8,43 ZAR
|0,4157 EUR
|FARMLAND PARTNERS INC
|US31154R1095
|0,06 USD
|0,0511 EUR
|FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATIO ...
|US3131488682
|0,3562 USD
|0,3035 EUR
|FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATIO ...
|US3131488435
|0,3281 USD
|0,2795 EUR
|FIRST FINANCIAL CORPORATION
|US3202181000
|0,51 USD
|0,4345 EUR
|FULTON FINANCIAL CORPORATION
|US3602711000
|0,18 USD
|0,1533 EUR
|GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC
|US38741L1070
|0,05 USD
|0,0426 EUR
|INGREDION INC
|US4571871023
|0,82 USD
|0,6987 EUR
|JPMORGAN UK SMALL CAP GROWTH & INCOME PL ...
|GB00BF7L8P11
|0,0363 GBP
|EUR
|KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ADR
|US4943862049
|0,1245 USD
|0,1061 EUR
|PARK AEROSPACE CORP
|US70014A1043
|0,125 USD
|0,1065 EUR
|PEGASYSTEMS INC
|US7055731035
|0,03 USD
|0,0255 EUR
|PUBLIC PROPERTY INVEST ASA
|NO0013178616
|0,1 NOK
|0,0085 EUR
|QUANTA SERVICES INC
|US74762E1029
|0,1 USD
|0,0852 EUR
|RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
|US7547301090
|0,5 USD
|0,426 EUR
|SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP
|CA8139211038
|0,1 CAD
|0,0612 EUR
|SEMPRA
|US8168511090
|0,645 USD
|0,5495 EUR
|THE ANDERSONS INC
|US0341641035
|0,195 USD
|0,1661 EUR
|TOTALENERGIES SE
|FR0000120271
|-
|0,85 EUR
|WASHINGTON TRUST BANCORP INC
|US9406101082
|0,56 USD
|0,4771 EUR
