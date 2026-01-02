|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC
|US1699051066
|0,2875 USD
|0,2449 EUR
|EQUITY RESIDENTIAL
|US29476L1070
|0,6925 USD
|0,5899 EUR
|ESSEX PROPERTY TRUST INC
|US2971781057
|2,57 USD
|2,1893 EUR
|FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATIO ...
|US3131488435
|0,3281 USD
|0,2795 EUR
|FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
|US3137451015
|1,13 USD
|0,9626 EUR
|FERGUSON ENTERPRISES INC
|US31488V1070
|0,89 USD
|0,7581 EUR
|FIRST COMMUNITY BANCSHARES INC
|US31983A1034
|1 USD
|0,8518 EUR
|FIRST FINANCIAL CORPORATION
|US3202181000
|0,56 USD
|0,477 EUR
|KEURIG DR PEPPER INC
|US49271V1008
|0,23 USD
|0,1959 EUR
|MORNINGSTAR INC
|US6177001095
|0,5 USD
|0,4259 EUR
|NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC
|US42226B2043
|0,4609 USD
|0,3926 EUR
|PARKE BANCORP INC
|US7008851062
|0,18 USD
|0,1533 EUR
|PEGASYSTEMS INC
|US7055731035
|0,03 USD
|0,0255 EUR
|PROGRESSIVE CORPORATION
|US7433151039
|13,6 USD
|11,5857 EUR
|ROYAL GOLD INC
|US7802871084
|0,475 USD
|0,4046 EUR
|TRIBAL GROUP PLC
|GB0030181522
|0,015 GBP
|0,0171 EUR
|TRINET GROUP INC
|US8962881079
|0,275 USD
|0,2342 EUR
|WASHINGTON TRUST BANCORP INC
|US9406101082
|0,56 USD
|0,477 EUR
|WOLVERINE WORLD WIDE INC
|US9780971035
|0,1 USD
|0,0851 EUR
|XOMA CORPORATION PREF
|US98419J3059
|0,539 USD
|0,4592 EUR
