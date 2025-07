DJ PTA-Adhoc: GBS Software AG: Erhöht Beteiligung an Recycling Ostsachsen AG (ROSAG) auf 89% - Terminkauf zum 30.09.2025 zum gleichen Preis wie bereits im Jahr 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

GBS Software AG: Erhöht Beteiligung an Recycling Ostsachsen AG (ROSAG) auf 89 %

Terminkauf zum 30.09.2025 zum gleichen Preis wie bereits im Jahr 2023

Karlsruhe (pta000/31.07.2025/08:00 UTC+2)

Karlsruhe, 31. Juli 2025 - Die GBS Software AG hat den Erwerb weiterer Aktien an der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (ROSAG), Zittau OT Hirschfelde, vertraglich vereinbart und erhöht ihre Beteiligung damit von bislang 51 % auf künftig 89 %. Es handelt sich um einen Terminkauf mit wirtschaftlichem Vollzug zum 30. September 2025. Die Zustimmung zu diesem Terminkauf hat die ROSAG gegenüber der GBS Software AG als Käuferin satzungsgemäß in ihrer gestrigen Hauptversammlung erteilt. Vorstand und Aufsichtsrat der ROSAG haben ihre Zustimmung zu diesem Terminverkauf an die GBS Software AG als Käuferin im Namen der ROSAG schriftlich erklärt.

Die zusätzlichen 19.000 ROSAG-Aktien übernimmt die GBS Software AG von dem bestehenden Minderheitsaktionär. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 855.000 EUR und damit 45 EUR je ROSAG-Aktie. Dies entspricht damit exakt dem Preis, zu dem die GBS Software AG bereits im Jahr 2023 insgesamt 21.000 Stückaktien an der ROSAG erworben hatte. Ein Teilbetrag dieses Kaufpreises i.H. von 130.000 EUR ist zum 30.09.2025 fällig. Der verbleibende Restbetrag der Kaufpreisforderung i.H. von 725.000 EUR ist zunächst gestundet. Für diesen gestundeten Kaufpreisrestbetrag haben Käufer und Verkäufer eine Option vereinbart, wonach ein Teilbetrag von mindestens 435.000 EUR und höchstens 725.000 EUR durch Ausgabe und Lieferung von mindestens 150.000 und höchstens bis zu 250.000 GBS-Aktien zum Ausgabebetrag von 2,90 EUR je Aktie (gewichteter Durchschnittskurs im 2. Quartal 2025 zzgl. Zuschlag) aus dem genehmigten Kapital der GBS Software AG beglichen werden kann. Ein etwaig sich aus der Nichtausübung oder nur teilweisen Optionsausübung ergebender Kaufpreisrestbetrag wird nach Ablauf der Optionsausübungsfrist am 15.10.2025 ebenfalls durch Zahlung dieser verbleibenden Forderung beglichen.

Die derzeitige Beteiligung der GBS Software AG in Höhe von 51 % resultiert aus dem Erwerb von 21.000 Aktien im Jahr 2023 sowie der Zeichnung von 4.500 neuen Aktien im Rahmen einer im Jahr 2023 durchgeführten Kapitalerhöhung der ROSAG. Zusammen mit den per Terminkauf zum 30. September 2025 hinzu erworbenen 19.000 Aktien erhöht sich die Aktienanzahl der GBS Software AG an der ROSAG auf insgesamt 44.500 Stückaktien, dies entspricht 89 % des Grundkapitals der ROSAG.

Die ROSAG ist ein ertragstarkes Recycling-Unternehmen in Sachsen mit einem erfahrenen Managementteam und trägt seit dem Einstieg der GBS Software AG substanziell zum Konzernergebnis bei. Die Gesellschaft ist bereits durch einen bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in den GBS-Konzern integriert. Mit der nunmehr vereinbarten Aufstockung sichert sich die GBS Software AG eine weitergehende wirtschaftliche Beteiligung an der ROSAG und stärkt zugleich ihre Position im Bereich Umwelt- und Kreislaufwirtschaft.

Über die ROSAG

Die ROSAG wurde im Jahr 1999 gegründet und beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter. Gegenstand der ROSAG ist u.a. die Verwertung und Entsorgung von Abfällen aller Art, insbesondere das Recycling von Elektronikschrott und anderen Stoffgemischen zum Zweck der Eisen-, Nichteisen- und Edelmetallrückgewinnung sowie der Handel mit allen Vor-, Zwischen- und Endprodukten aus diesen Prozessen. Bereits frühzeitig mit ihrer Gründung hat die Gesellschaft an ihrem Standort in Zittau verschiedene weitere Betriebsgeländeflächen erworben. Heute verfügt sie insgesamt über Betriebsflächen und weiteres Betriebsgelände im Umfang von rund 40.000 qm.

ROSAG ist darauf spezialisiert die Kunststoff-Metallverbunde von vielfältigem Elektronikschrott aufzulösen und über eigenentwickelte spezielle Verarbeitungsverfahren ein hoch angereichertes Metallkonzentrat für den weiteren Einsatz in hierauf spezialisierten Metallhütten zu erzeugen. Die Gesellschaft erzielte im 1. Halbjahr 2023 (Rumpfgeschäftsjahr 1) einen Umsatz von rund 4,4 Mio. Euro (Handelsware: 0,6 Mio. EUR; Kerngeschäft: 3,8 Mio. EUR) und in den Monaten Juli bis Dezember 2023 (Rumpfgeschäftsjahr 2) einen Umsatz von rund 6,9 Mio. EUR (Handelsware: 3,4 Mio. EUR; Kerngeschäft: 3,5 Mio. EUR); im gesamten Kalenderjahr 2023 (Rumpfgeschäftsjahr 1 + Rumpfgeschäftsjahr 2 ) somit 11,3 Mio. EUR (Handelsware: 4,0 Mio. EUR; Kerngeschäft: 7,3 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2024 erzielt die ROSAG mit einem Umsatz i.H.v. insgesamt 14,2 Mio. EUR (Handelsware: 6,4 Mio. EUR; Kerngeschäft: 7,8 Mio. EUR) ein Umsatzwachstum von insgesamt 24,6%.

