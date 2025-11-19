The following instruments on XETRA do have their first trading 19.11.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.11.2025Aktien1 CNE100000197 Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co. Ltd.2 AU0000369704 Aureka Ltd.3 CA1469261004 Cascadia Minerals Ltd.4 US25857G1058 Dotz Nano Ltd. ADR5 AU0000360109 Golden Horse Minerals Ltd.6 US45783C2008 Instil Bio Inc.7 US53933L2034 Sound Group Inc. ADR8 CA00783T1093 Aegis Critical Energy Defence Corp.9 CA03967C2076 Arctic Fox Lithium Corp10 HK0001215935 Shougang Century Holdings Ltd.Anleihen1 USU1452PAA04 Carpenter Technology Corp.2 XS3223939466 Merck KGaA3 US683234D216 Ontario, Provinz4 FRCASA010167 Crédit Agricole S.A.5 XS3234003344 Volvo Treasury AB6 NZWNZD1130L2 Westpac New Zealand Ltd.7 XS3236624105 Aktia Bank PLC8 XS3231974745 Bank of New Zealand9 DE000CZ457N3 Commerzbank AG10 XS3233499089 Fresenius Medical Care AG11 US366651AJ63 Gartner Inc.12 US366651AK37 Gartner Inc.13 US41068XAG51 HA Sustainable Infrastructure Capital Inc.14 XS3237640183 Nordea Mortgage Bank PLC15 DE000HEL0PU8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0PT0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HEL0PW4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0PM5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0PR4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0PL7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale