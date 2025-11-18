Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA29280V1013 Energy Plug Technologies Corp. 18.11.2025 CA00783T1093 Aegis Critical Energy Defence Corp. 19.11.2025 Tausch 1:1
CA03967C1086 Arctic Fox Lithium Corp. 18.11.2025 CA03967C2076 Arctic Fox Lithium Corp. 19.11.2025 Tausch 10:1
HK0103000607 Shougang Century Holdings Ltd. 18.11.2025 HK0001215935 Shougang Century Holdings Ltd. 19.11.2025 Tausch 5:1
