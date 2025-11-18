The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.11.2025.
ISIN Name
CA03967C1086 ARCTIC FOX LITHIUM CORP.
CA29280V1013 ENERGY PLUG TECHNOLOGIES
DE000A40ZUK5 DATAGROUP SE INH. Z.VERK.
HK0103000607 SHOUGANG CENTURY HOLD.LTD
KYG8917X1218 TONGDA GROUP HLDGS HD-,01
NO0013480632 HOFSETH INT. 25/30 FLR
