Montag, 22.12.2025
Breaking News: "Königs-Exosomen" senken Entzündungslevel um 90%…
WKN: A3MQR9 | ISIN: DE000A3MQR99
Xetra
22.12.25 | 17:35
3,540 Euro
+0,57 % +0,020
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GBS SOFTWARE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GBS SOFTWARE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,3403,50018:48
3,3403,50017:30
Dow Jones News
22.12.2025 17:21 Uhr
309 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: GBS Software AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung erfolgt

DJ PTA-Adhoc: GBS Software AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung erfolgt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

GBS Software AG: Durchführung einer Sachkapitalerhöhung erfolgt

Karlsruhe (pta000/22.12.2025/16:45 UTC+1)

Karlsruhe, 22. Dezember 2025 - Die GBS Software AG hat eine Sachkapitalerhöhung durchgeführt. Die Kapitalerhöhung dient der teilweisen Begleichung einer Verbindlichkeit aus dem Erwerb weiterer Aktien an der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (ROSAG), Zittau OT Hirschfelde, durch Ausgabe neuer Aktien der GBS Software AG an den Verkäufer dieser ROSAG-Anteile im Wege der Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Im Rahmen dieser Sachkapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft von bisher EUR 1.460.000,00 um EUR 240.000,00 auf EUR 1.700.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Ausgabe von 240.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie. Diese neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage sind ab dem laufenden Geschäftsjahr 2025 gewinnbezugsberechtigt.

Die neuen Aktien wurden zur Begleichung einer teilweisen Kaufpreisverbindlichkeit i.H. von EUR 696.000,00 aus dem Erwerb von ROSAG-Aktien gegen Sacheinlage ausgegeben. Die Einzelheiten des zugrunde liegenden Anteilserwerbs wurden von der Gesellschaft bereits gesondert am 31.07.2025 veröffentlicht.

Mit der Eintragung dieser Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister des zuständigen Registergerichts ist die Kapitalmaßnahme wirksam geworden. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt damit nunmehr EUR 1.700.000,00, eingeteilt in 1.700.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie. Die Kapitalerhöhung ist somit durchgeführt.

Über die ROSAG

Die ROSAG wurde im Jahr 1999 gegründet und beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter. Gegenstand der ROSAG ist u.a. die Verwertung und Entsorgung von Abfällen aller Art, insbesondere das Recycling von Elektronikschrott und anderen Stoffgemischen zum Zweck der Eisen-, Nichteisen- und Edelmetallrückgewinnung sowie der Handel mit allen Vor-, Zwischen- und Endprodukten aus diesen Prozessen. Bereits frühzeitig mit ihrer Gründung hat die Gesellschaft an ihrem Standort in Zittau verschiedene weitere Betriebsgeländeflächen erworben. Heute verfügt sie insgesamt über Betriebsflächen und weiteres Betriebsgelände im Umfang von rund 40.000 qm.

ROSAG ist darauf spezialisiert die Kunststoff-Metallverbunde von vielfältigem Elektronikschrott aufzulösen und über eigenentwickelte spezielle Verarbeitungsverfahren ein hoch angereichertes Metallkonzentrat für den weiteren Einsatz in hierauf spezialisierten Metallhütten zu erzeugen. Die Gesellschaft erzielte im 1. Halbjahr 2023 (Rumpfgeschäftsjahr 1) einen Umsatz von rund 4,4 Mio. Euro (Handelsware: 0,6 Mio. EUR; Kerngeschäft: 3,8 Mio. EUR) und in den Monaten Juli bis Dezember 2023 (Rumpfgeschäftsjahr 2) einen Umsatz von rund 6,9 Mio. EUR (Handelsware: 3,4 Mio. EUR; Kerngeschäft: 3,5 Mio. EUR); im gesamten Kalenderjahr 2023 (Rumpfgeschäftsjahr 1 + Rumpfgeschäftsjahr 2 ) somit 11,3 Mio. EUR (Handelsware: 4,0 Mio. EUR; Kerngeschäft: 7,3 Mio. EUR). Im Geschäftsjahr 2024 erzielt die ROSAG mit einem Umsatz i.H.v. insgesamt 14,2 Mio. EUR (Handelsware: 6,4 Mio. EUR; Kerngeschäft: 7,8 Mio. EUR) ein Umsatzwachstum von insgesamt 24,6%.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      GBS Software AG 
           Am Storrenacker 1a 
           76139 Karlsruhe 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Markus Ernst 
Tel.:         +49 721 90 99 04 90 
E-Mail:        mernst@gbs-ag.com 
Website:       www.gbs-ag.com 
ISIN(s):       DE000A3MQR99 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766418300825 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 10:45 ET (15:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
