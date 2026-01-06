|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGILENT TECHNOLOGIES INC
|US00846U1016
|0,255 USD
|0,2175 EUR
|CRICUT INC
|US22658D1000
|0,1 USD
|0,0853 EUR
|DOLLAR GENERAL CORPORATION
|US2566771059
|0,59 USD
|0,5033 EUR
|FIRST BANCORP INC
|US31866P1021
|0,37 USD
|0,3156 EUR
|LANDSTAR SYSTEM INC
|US5150981018
|2 USD
|1,7064 EUR
|MATCH GROUP INC
|US57667L1070
|0,19 USD
|0,1621 EUR
|SARATOGA INVESTMENT CORP
|US80349A2087
|0,25 USD
|0,2133 EUR
