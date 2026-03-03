Nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten hat sich das Interesse am "sicheren Hafen Gold" verstärkt. Doch wie stark können die Kurse noch zulegen? Die Analysten von J.P. Morgan haben eine bemerkenswerte Prognose veröffentlicht, die aufhorchen lässt. J.P. Morgan sieht nämlich trotz des jüngsten Goldpreisanstiegs weiteres Potenzial. Die Analysten der US-Großbank prognostizieren einen Anstieg des Goldpreises auf 6.300 Dollar bis zum Jahresende 2026. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
