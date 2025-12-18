Anzeige
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen
WKN: A412AL | ISIN: US69932A2042 | Ticker-Symbol: 63G
Tradegate
17.12.25 | 21:46
11,300 Euro
+0,89 % +0,100
Branche
Medien
Aktienmarkt
S&P 500
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION Chart 1 Jahr
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,10011,20007:38
11,10011,20007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC47,800+3,46 %
AMREST HOLDINGS SE3,130-0,32 %
CEDERGRENSKA AB4,1600,00 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC222,800,00 %
GRUPO CARSO SAB DE CV5,400-0,92 %
INVESCO ASIA DRAGON TRUST PLC--
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC38,940-0,13 %
NORTHRIM BANCORP INC23,0000,00 %
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION11,300+0,89 %
PHAROS ENERGY PLC0,216-1,82 %
SMITH & WESSON BRANDS INC9,055+0,39 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP44,400+0,45 %
VORNADO REALTY TRUST29,050-0,75 %
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC16,200+1,25 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.