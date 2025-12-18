|Unternehmen
|ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC
|US00402L1070
|0,13 USD
|0,1107 EUR
|AMREST HOLDINGS SE
|ES0105375002
|-
|0,07 EUR
|CEDERGRENSKA AB
|SE0015949946
|1,9 SEK
|0,1739 EUR
|GABELLI EQUITY TRUST INC PRF.K
|US3623978463
|0,3125 USD
|0,2661 EUR
|GAMES WORKSHOP GROUP PLC
|GB0003718474
|1 GBP
|1,1394 EUR
|GRUPO CARSO SAB DE CV
|MXP461181085
|0,75 MXN
|0,0354 EUR
|INVESCO ASIA DRAGON TRUST PLC
|GB0004535307
|0,0395 GBP
|0,045 EUR
|KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
|US5012421013
|0,205 USD
|0,1746 EUR
|NORTHRIM BANCORP INC
|US6667621097
|0,16 USD
|0,1362 EUR
|PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION
|US69932A2042
|0,05 USD
|0,0425 EUR
|PHAROS ENERGY PLC
|GB00B572ZV91
|0,0039 GBP
|0,0045 EUR
|SMITH & WESSON BRANDS INC
|US8317541063
|0,13 USD
|0,1107 EUR
|SYNOVUS FINANCIAL CORP
|US87161C5013
|0,39 USD
|0,3321 EUR
|VORNADO REALTY TRUST
|US9290421091
|0,74 USD
|0,6303 EUR
|ZEGONA COMMUNICATIONS PLC
|GB00BVGBY890
|1,6209 GBP
|1,8469 EUR
